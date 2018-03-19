Рыбинск, Ярославская область, 19 марта, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Бывший мэр Рыбинска Ярославской области Юрий Ласточкин прекратил голодовку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области.

Rybinsk.ru Юрий Ласточкин

Юрий Ласточкин, отбывающий наказание в ИК №6 в городе Бежецке Тверской области, объявил голодовку 14 марта голодовку. 5 и 6 марта в колонии нашли телефон и несколько человек подтвердили, что он принадлежит Юрию Ласточкину. Бывшего мэра поместили на 15 суток в штрафной изолятор и перевели в другой отряд с более строгими условиями содержания. И именно там он объявил голодовку.

«Мой клиент протестовал против того, что его поместили в ШИЗО и не ознакомили с правилами содержания в нем. И тут же на него посыпались рапорты о нарушениях содержания. Юрий Ласточкин подозревал, что так он может сидеть в штрафном изоляторе вечно. Поэтому отказался принимать пищу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Георгий Юдин.

В Тверском УФСИН сообщили, что конфликт исчерпан.

«17 марта осужденный прекратил голодовку. Сейчас он нормально кушает и чувствует себя хорошо. К врачу он не обращался, медики за его здоровьем не следят», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы УФСИН по Тверской области Мария Мороз.

Адвокат Юрия Ласточкина Георгий Юдин факт прекращения голодовки подтвердить и опровергать не смог, но обещал в ближайшее время связаться со своим клиентом.