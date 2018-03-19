Тирасполь, 19 марта, 2018, 14:32 — ИА Регнум. На прошедших выборах президента России подавляющее большинство избирателей в Приднестровье отдали свои голоса в поддержку Владимира Путина — 96,4%. В Центризбиркоме ПМР констатировали также высокую явку на выборах президента РФ: в голосовании приняли участие 73 947 граждан, сообщили на брифинге в ЦИК. Об этом сообщает информационное агентство «Новости Приднестровья»

Clker-Free-Vector-Images Выборы в Приднестровье

Для сравнения, на прошлых выборах президента РФ в 2012 году проголосовали 50 368 избирателей (85% избирателей поддержали Владимира Путина). В 2016 году в выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации приняли участие 55 693 приднестровских гражданина России.

Как сообщало ранее, сейчас в Приднестровье постоянно живут 220 000 граждан России.