Киев, 19 марта, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Киевские эксперты и политики в основном прогнозируют, что после переизбрания Владимира Путина на пост президента России Кремль «продолжит политику дестабилизации ситуации внутри Украины».

Иван Юдинцев REGNUM Украина в концлагере

В частности советник главы службы безопасности Украины Александр Белов заявил, что Кремль «усилит давление».

«Очень высока вероятность усиления заинтересованности руководства России в создании нестабильности в Украине. В конце прошлого года создана временная комиссия Совета Федерации под руководством сенатора Клицевича. Она рассматривает вопросы вмешательства во внутренние российские дела, защиты прав россиян за пределами России», — сказал Белов 19 марта в эфире «112 Украина».

Кроме того, политический эксперт Игорь Курус считает, что Украине нужно быть «готовой ко всему» после переизбрания Владимира Путина.

«У нас ситуация, когда Россия выбрала нового старого президента. Как будет себя вести Путин, никто не знает. Но я всегда говорю — как бы ни вел себя Путин, мы ему голову не срежем, у него есть специфическое видение мира. Мы должны быть готовы ко всему. Мы сталкиваемся с гибридной войной, и власть должна быть готова ко всему… Путину интересна вся Украина, потому что империю без Украины он не построит. Поэтому он будет делать всё, чтобы шатать ситуацию в Украине — в Раде, чтобы на Печерских холмах появилась такая власть, которая будет выгодна Москве. Для этого есть инструменты, и мы должны быть готовыми», — сказал Курус.

В то же время политический эксперт Янина Соколовская прогнозирует, что в России «тема Украины будет муссироваться всё острее и всё ярче».

«Россиянам хотят продемонстрировать, что стабильность равно Путин гораздо лучше, чем майдан равно неуправляемость государством. Именно неуправляемостью государством, а не демократией они считают майдан. Россиянам очень сложно объяснить, что такое майдан. В их головы это не укладывается… Тема: «что там у хохлов?» будет продолжаться и муссироваться. Именно на примере Украины будут демонстрировать мнение, сколь пагубны революции. Россиянам будет транслироваться нарезка пугающих кадров о негативе в Украине, а не позитив и ее достижения», — прогнозирует Соколовская.

Радикальный общественный деятель Дмитрий Корчинский заявляет, что президент Украины Петр Порошенко продолжит контактировать с президентом Путиным, несмотря на то, что президентские выборы, вопреки позиции Киева, прошли в Крыму.

«К сожалению, мы знаем, что президент Украины будет продолжать свои контакты с Путиным как с президентом, как с легитимной властью. И все остальные будут продолжать контакты с ним как с легитимной властью… Но то, что голосование проходило в том числе на «оккупированных» территориях — это не будет мешать признавать его президентом РФ. Это плохо», — сказал Корчинский.

Среди представителей украинской власти выделился глава Верховной рады Украины Андрей Парубий, заявивший на согласительном совете 19 марта, что в России состоялись «так называемые выборы международного преступника Путина». Спикер парламента также высказал мнение, что «российский агрессор сознательно выбрал датой выборов 18 марта — ведь именно 18 марта 2014 года был подписан ничтожный договор о так называемом присоединении Крыма к России».

Кроме того, он напомнил, что Верховная рада ранее приняла постановление-обращение ко всем странам свободного мира и международным организациям с призывом «не признавать легитимность выборов президента Российской Федерации 18 марта 2018 года и его дальнейших решений».

«Я ожидаю жестких шагов Москвы (в отношении Киева), но со второй половины июля… До этих пор Россия будет только реагировать на какие-то наши действия. Им очень важно спокойно провести чемпионат мира по футболу, а после него руки будут развязаны», — заявил изданию «Страна» политолог Руслан Бортник.

«Так как очевидно, что ни о каком снятии санкций с России в ближайшие месяцы речь не идет, действия России могут быть любыми, и для них это ничего не означает. Проблема в том, что в Украине все это будет накладываться на избирательную кампанию по выборам президента Украины. Любые шаги Путина будут использоваться украинскими властями в качестве доказательства необходимости бороться с «5-й колонной», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в России прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, победу в выборах одержал Владимир Путин, получивший 76,68% голосов. Голосование на выборах президента России на Украине не состоялось, поскольку полиция и националисты заблокировали входы на избирательные участки. Формальным поводом для блокады стало проведение выборов в Крыму.