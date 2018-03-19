Лондон, 19 марта, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Интернет-магазин Asos попал под волну критики пользователей из-за обновления размерной линейки. Компания начала продавать женскую одежду, размер которой посетители сайта сочли экстремально маленьким и даже опасным.

Скриншот страницы интернет-магазина Asos На сайте интернет-магазина Asos появилась одежда экстремально маленького размера

Пользователи обратили внимание на то, что на сайте начали продавать вещи размера 2, при том, что самым маленьким размером в Великобритании является 4 — он соответствует XXS международной классификации размеров. Размер 4 предполагает объем талии 66−71 сантиметр. Талия обладательницы второго размера не должна превышать 55 сантиметров.

Пользователи обнаружили, что на сайте продается более 600 единиц в размере 2. По их мнению, продажа таких вещей является непозволительной, так как подстегивает тенденцию нездоровой худобы среди девушек.

«Позор вам за размер одежды 2. Я больше не буду ничего покупать в вашем магазине в знак протеста», — пишет Даниэлла С.

По мнению посетителей сайта, решение популярного интернет-магазина расширить размерную линейку может подтолкнуть женщин к мысли о том, что им необходимо похудеть. При этом они отмечают, что обладательниц размера 2 нельзя считать здоровыми.

«ASOS продает одежду размера 2 … Я не думаю, что моя икроножная мышца когда-либо была такого размера, не говоря уже о моей талии», — отметила Софи П.

Как отметил бывший министр Великобритании по вопросам психического здоровья Норман Лэмб, одежда в таких размерах опасна.

«Он (Asos — прим. ред.) рискует нормализовать размеры, которые являются экстремальными для взрослых. Он посылает очень опасный сигнал подросткам и молодым женщинам», — цитирует Лэмба The Daily Mail.

Впрочем, критику в адрес Asos поддержали не все. Обладательницы маленького телосложения, которым сложно было найти одежду подходящего размера, обрадовались такому нововведению в интернет-магазине.

«Я безумно рада, что наконец-то могу купить одежду подходящего размера!» — пишет Грейс.

Некоторые пользователи считают, что продажа одежды размера 2 — вполне закономерное явление, так как магазин продаёт вещи и очень больших размеров. При этом они отмечают, что в других магазинах такие размеры найти сложно, поэтому Asos буквально спасает девушек, чье телосложение отличается от среднего размера.

«Если они продают одежду больших размеров для таких, как я, то у них должна быть одежда и размера 2 для тех, у кого мелкое телосложение. Найти вещи обоих размеров очень сложно», — отмечает Cyntaxnoir.

«Люди жалуются на то, что Asos продаёт одежду размера 2, но не жалуются на размер 30. Хотя они оба значительно отличаются от среднего размера», — подчеркнула Анна.

Массовая пропаганда низкого веса в сети встречается не впервые. В феврале в Twitter запустили опасный флешмоб «Золушкин вес», участницы которого должны сесть на жёсткую диету, чтобы добиться размеров сказочной героини. Проблема в том, что «идеальный» вес значительно отличается от здоровой нормы. Некоторые участники акции высчитали свой «золушкин» вес и обнаружили, что им необходимо похудеть на несколько десятков килограммов. Для кого-то это стало только поводом для шуток, однако некоторые пользователи серьезно отнеслись к поставленной задаче и готовы к экстремальному похудению.