Санкт-Петербург, 19 марта, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Результат, который показал Владимир Путин в Санкт-Петербурге на выборах президента, скорее всего, избавил город от досрочных губернаторских выборов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказали 19 марта петербургские политологи.

Выборы президента РФ 2018 года

Напомним, череда отставок губернаторов регионов и последующие досрочные выборы заставили понервничать руководство всех субъектов Федерации. Наблюдатели предполагали, что, особенно после внезапной смены полпреда президента на Северо-Западе, судьба губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко напрямую будет связана с явкой и количеством голосов за Владимира Путина на выборах 18 марта.

По предварительным данным, на участки в Петербурге 18 марта 2018 года пришли 63,87% избирателей, из них 75,01% поддержали действующего главу государства. Хотя в абсолютных цифрах в Петербурге на выборы в 2018 году пришло почти на 160 тыс. человек меньше граждан, чем в 2012-м (2 млн 230 тыс. против 2 млн 388 тыс. человек), но процент явки и особенно процент голосов именно за Владимира Путина всё равно повысился.

Это практически гарантировало, что Георгий Полтавченко отработает свой полный губернаторский срок до осени 2019 года, считает политолог Александр Конфисахор.

«Город по явке и по голосам нормально проголосовал. Здесь губернатор и его команда по внутренней политике хорошо сработали, по крайней мере, выборы не будут поводом, чтобы отправить его в отставку», — считает он.

С ним согласен и политолог Юрий Светов. По его мнению, досрочных выборов в городе точно не будет, если только Георгий Полтавченко не окажется внезапно востребован на каком-то другом посту, как это случилось с бывшим полпредом в СЗФО Владимиром Булавиным, которого отозвали из Петербурга, когда возникла острая необходимость сменить руководство Федеральной таможенной службы.

Светов заметил, что Полтавченко производил впечатление уверенного в себе человека, когда выступал накануне перед СМИ, озвучивая предварительные результаты по явке избирателей.

«Он говорил, что в городе удалось сделать при помощи президента и что у него есть виденье, что делать впереди. Думаю, что для себя он вопрос об участии в выборах 2019 года не случайно поднял. Он, видимо, убежден, что в городе получит поддержку. Впрочем, президент сказал, что будет думать над правительством и командой, так что не нужно исключать, что мы увидим и другую кандидатуру от власти на будущих выборах» — заметил Светов.

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По мнению Александра Конфисахора, Георгий Полтавченко будет участвовать в следующих губернаторских выборах, только если ему не оставят выбора.

«Если честно, кажется, что он не хочет работать губернатором и быть публичным политиком, он не очень рвется к этому. Хотя, думаю, это не от него зависит», — подчеркнул политолог.

Напомним, согласно предварительным результатам, в Петербурге второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (9,04%), третье место отошло Ксении Собчак (4,33%), которая обогнала Владимира Жириновского (4,09%) и Григория Явлинского (3,18%). Борис Титов получил от петербуржцев 1,57% голосов, Сергей Бабурин — 0,88%, Максим Сурайкин — 0,66%.

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Юрий Светов полагает, что необходимо избавить публичную политику от кандидатов, которые уже многократно не могут добиться значительного успеха на выборах.

«Я бы хотел, честно говоря, чтобы политическое поле покинули такие люди, как Жириновский, Явлинский и Бабурин. Это, скажем так, еще исход советского и первого постсоветского периода. Ну, смотрите, Жириновский от ЛДПР проиграл выборы в шестой раз. Мы требуем, чтобы победитель выборов больше двух раз не баллотировался. А проигравший — что, может бесконечно баллотироваться?» — недоумевает Светов.

Он напомнил, что Григорий Явлинский («Яблоко) также потерпел поражение в борьбе за президентский пост уже в третий раз.

«Просто стыдно за него было. Когда-то его высшим достижением были 4,5 млн голосов, и за 10 лет он растерял эту поддержку. Они — и Жириновский, и Явлинский — могли на этих выборах выдвинуть новых, молодых фигур. Может, и показали бы результат лучше, чем Собчак. Но они этого не сделали, так как эти люди думают только о себе, а не о судьбе партий и движений, которые возглавляют», — подчеркнул Юрий Светов.

На его взгляд, в этой связи следует оценить тот факт, что КПРФ всё же смогла заменить своего «вечного» кандидата Геннадия Зюганова на другую фигуру, и Павел Грудинин выступил достойно. «Не исключаю, что мы можем Грудинина увидеть либо в правительстве, либо губернатором Московской области», — считает Светов.

Александр Конфисахор высказался еще более резко. На его взгляд, после озвученных общероссийских результатов выборов с политического поля следует уйти всем проигравшим кандидатам.

«Всем, кроме президента. Мы видим, сколько набрало «Яблоко» — такого результата вообще никогда не было, в пределах погрешности. Ну и, понятно, стоит уйти другим гражданам, непонятно откуда взявшимся», — добавил он.

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Напомним, 18 марта 2018 года в России состоялись выборы президента РФ. Большинство голосов избиратели отдали за действующего главу государства Владимира Путина. Его результат после обработки почти 100% бюллетеней — 76,66%. ЦИК назвал эти цифры рекордными за последние несколько десятилетий.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 8 648 147 или 11,8% голосов, Владимир Жириновский — 4 151 063 или 5,66%. Ксения Собчак получила 1 226 145 или 1,67%, Григорий Явлинский — 765 122 или 1,04%, Борис Титов — 565 189 или 0,76%, Максим Сурайкин — 498 575 или 0,68%, Сергей Бабурин — 477 903 или 0,65%. Общероссийская явка на выборы составила 67,47% — 73,36 млн человек.