Москва, 19 марта, 2018, 13:57 — ИА Регнум. С 21 по 25 марта Библиотека №180 Юго-Запада Москвы и ее Музей-библиотека Н.Ф. Федорова устраивают открытый познавательный марафон для школьников «Хочу все знать». Он будет приурочен к возрождению одноименного легендарного альманаха, с 1957 по 1990 гг. рассказывавшего подросткам о том, что происходит в мире науки, техники и искусства. В начале 2018 года в Петербурге вышел его новый выпуск, выдержанный в духе и букве исторического издания. Одновременно, марафон станет одним из первых событий в плане открытия в Библиотеке №180 Точки роста — центра самообразования «Циолковский», где всякий, стремящийся быть познающим, мог бы получить не только нужные книги, но и консультативную поддержку людей науки. Именно о таком образе библиотеки мечтал Николай Федоров (1829−1903) — родоначальник философии космизма в России, педагог и библиотекарь, ставший наставником юного Константина Циолковского, когда он проходил свои университеты самообразования в Библиотеке Румянцевского музея.

Марафон будет работать ежедневно с 12.00 до 16.00. В его программе: лекции по астрономии, космической технике прошлого и будущего, клеточной биологии, теории эволюции и палеонтологической истории Москвы. Рассказы о связи литературы и математики, о глубоководных исследованиях, об отцах-основателях отечественной научной фантастики. Главное же, что известные ученые и просветители, участвующие в марафоне, — астроном, популяризатор науки Владимир Сурдин, космический инженер Андрей Афанасьев, биофизик и писатель Юрий Нечипоренко, биолог Сергей Лысенков, инженер глубоководных аппаратов Сергей Смолицкий, писатель и составитель нового «ХВЗ» Сергей Иванов, поэт и учитель-словесник Сергей Брель и др. — после своих выступлений дадут индивидуальные консультации школьникам, которые уже серьезно занимаются тем или иным предметом и нуждаются в конкретном совете, мнении, оценке состоявшихся в этой области профессионалов.

В ходе открытия Точки роста, которое пройдет одновременно со стартом марафона — 21 марта в 12−00, будет представлена плакатная выставка «Колыбель человечества: философия космизма», подготовленная Библиотекой № 180 в сотрудничестве с Музеем космонавтики. Эта выставка станет частью программы выездных научно-популярных лекций «Аргонавты Вселенной», которую библиотека в 2018—2019 гг. проведет на разных образовательных и культурных площадках Москвы и регионов.