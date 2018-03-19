Ростов-на-Дону, 19 марта, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Новый стадион, который с нуля начали строить в Ростове-на-Дону к чемпионату мира по футболу 2018 года, введён в эксплуатацию. Соответствующие документы были подписаны на прошедшей неделе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ростовской области 19 марта.

Donland.ru Стадион «Ростов-Арена»

«Друзья, хорошая новость. Полностью завершён ещё один проект к ЧМ-2018. Подписан акт о приёмке в эксплуатацию «Ростов-Арены», — поделился губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что «впереди только завершение работ по благоустройству территории возле стадиона».

Добавим, что ближайший тестовый матч главного спортивного объекта региона состоится 15 апреля. На стадионе встретятся «Ростов» и «СКА-Хабаровск».

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Напомним, решение о строительстве нового спортивного объекта на левом берегу Дона было принято в 2013 году. За три месяца — с августа по ноябрь — специалисты завершили намыв основания на месте будущей спортивной арены. К началу февраля 2016 года строительная готовность «Ростов-Арены» составляла 42%. Было практически завершено устройство железобетонных перекрытий, железобетонных колонн и железобетонных стен.

В июле 2016 года строители начали монтировать элементы кровли, а также наружные фасады. Затем на них установили внешнее декоративное покрытие спортивного объекта. Покрытие над трибунами стадиона — замкнутая конструкция волнообразного очертания, накрывающая пространство четырех трибун вокруг футбольного поля. В этот период строительная готовность стадиона превышала 60%.

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«Одной из особенностей «Ростов-Арены» стал замечательный обзор, создающий уникальный эффект присутствия. Даже с последних рядов верхних ярусов зритель отлично слышит голоса игроков, чётко различает их лица и движения», — пояснил заместитель губернатора региона Сергей Сидаш.

В октябре 2016 года настала очередь футбольного поля. Оно представляет собой своеобразный «слоёный пирог»: внизу — бетонная плита, на ней — щебёночное основание, затем — дренажная система, а вверху — натуральный газон. Высота «пирога» футбольного поля — 1,2 метра.

В начале февраля 2017 года начался монтаж витражей и оконных блоков. На объекте велись штукатурные и электромонтажные работы, монтаж систем канализования, водо‑ и теплоснабжения нового стадиона, а также монтаж лифтов и установка дверей. С июля по август 2017 года на футбольном поле «Ростов-Арены» обустраивали травяное покрытие.

Строительство главного спортивного объекта было завершено 20 декабря 2017 года, на пять дней раньше обозначенного срока.

Общая стоимость многофункционального футбольного стадиона высшей категории с трибунами для зрителей на 45 тыс. посадочных мест составляет 19,2 млрд рублей.

Напомним, в рамках ЧМ-2018 на «Ростов-Арене» состоятся матчи группового этапа Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия, а также игра 1/8 финала.