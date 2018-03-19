Вильнюс, 19 марта, 2018, 16:28 — ИА Регнум. История с жёстким досмотром белорусской журналистки Ники Кошар в Литве вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Многие пользователи возмущены отношением сотрудников таможни аэропорта Вильнюса к гражданам соседней страны.

Скриншот со страницы facebook.com/nika.koshar Осмотр

«Если бы была ситуация наоборот и задержали бы гражданку Литвы в Беларуси и провели бы все эти манипуляции, шумихи было бы больше», — пишет Анюта Б., комментируя новость в паблике «Вконтакте» ILOVEPUBLIC БРЕСТ.

Многие пользователи высказывают слова поддержки девушке и настраивают на том, что действия таможенников были слишком жестокими. И все же находятся те, для кого эта история стала поводом для шуток. Правда, такую позицию разделили немногие.

«Тут ситуация-то мало смешная, на самом деле. Такое же может с каждым случиться. А приятного ну очень мало», — отмечает Оксана Ж. в группе «Речица LIVE».

Некоторые сочли, что история, рассказанная девушкой о грубом досмотре, это лишь повод для пиара.

«Мне одному кажется что это пиар, по обстоятельствам?», — пишет пользователь Сан Саныч.

Пользователи обращают внимание на то, что в такой ситуации девушке необходима помощь юриста, а также обращаются с вопросом к члену Евросоюза Литве о том, как подобное могло произойти. Например, в Facebook пользователь Татьяна Ч. пишет:

«Нике Кошар нужна юридическая помощь — консультация толкового юриста-международника. В частности, про нарушение гражданских прав в Евросоюзе. Чудовищная история белорусской туристки и журналиста Ники Кошар на литовской границе. Дорогая Литва, цивилизованная Европа, что случилось?».

На сайте Pikabu, где пользователи часто делятся разными историями, тоже активно обсуждают случай жёсткого досмотра гражданки Белоруссии. Некоторые уже озвучили версии причин произошедшего. Другие пользователи делятся своими историями грубого досмотра.

«Скорее всего источник полицаев настолько надёжный, что они были в шоке когда ничего не нашли. Это может означать только одно — информатор спалился и пока несчастную журналистку зондировали всей республикой, наркота спокойно уехала с настоящим курьером», — предполагает hugrywoolf.

«Видимо, была наводка по схожим с ней ориентировкам. Поэтому, видимо, решили совсем по-полной посмотреть, всё не могли поверить, что промахнулись. Звездец, конечно», — отмечает Stasy8.

Напомним, что 16 марта на своей странице в Facebook Ника Кошар рассказала о том, как летела двое суток из Перу со стыковкой в Амстердаме и до Вильнюса, чтобы оттуда доехать на поезде до Минска, однако в аэропорту Вильнюса её ждал неприятный сюрприз: несколько сотрудников таможни попросили девушку пройти на досмотр. Её подозревали в контробанде наркотиков. В результате досмотра ей пришлось полностью раздеться, сдать анализы. Согласно рассказу Ники Кошар, несколько раз ей сделали рентген, предложив «не говорить лишнего», а также несколько часов не давали воды, еды и не отпускали в туалет.

Скриншот со страницы facebook.com/nika.koshar Осмотр

Скриншот со страницы facebook.com/nika.koshar Литва

«Еще сколько то времени прошло и повели на эндоскопию. В туалет сходить правда разрешили. Под присмотром и не смывая. Пить не дали. Следующий врач спросил: На что жалуетесь. Я ответила: «Ни на что. А вот эти все люди думают что я перевожу наркотики в себе. Он спросил: «А вы перевозите?» Я ответила, что нет. Тогда он сказал: «А если я найду? Мне сказали искать и я буду искать», — поделилась журналистка.

Она отметила, что всё происходящее было похоже на акт «каннибализма», который сопровождался её рвотой и грубым обращением врача, который пригрозил женщине осмотром «по полной» прямой кишки и влагалища. После того, как по результатам эндоскопии наркотиков обнаружено не было, девушку ещё раз отвезли на МРТ, а полицейские извинились за доставленные неудобства и пригласили ещё раз приехать в Литву.

На следующей день, комментируя delfi. lt произошедшее, представитель криминальной службы литовской таможни Гедиминас Куликаускас подтвердил, что осмотр Ники Кошар действительно был проведён из-за подозрений в контрабанде наркотиков. После информации в соцсетях началось расследование обстоятельств и хода осмотра, а также того, не было ли в ходе проверки лица нарушения установленной процедуры.

В МИД Белоруссии планируют получить от Литвы официальные объяснения по поводу данной истории. В белорусском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что литовской стороне направлен официальный запрос.

Сама Ника Кошар позднее также написала на своей странице в Facebook, что до сих пор чувствует себя подавленно, жалеет о том, что подписала документы на обследование под давлением полицейских, а имена и фамилии врачей она не помнит. Журналистка отметила, что большинство разговор велось на литовском языке, переводчика ей предоставлено не было. Кроме того, ей не дали возможности ознакомиться с документами об обследовании, аргументировав это тем, что они составлены на литовском языке. В заключение женщина подчеркнула, что хочет, чтобы врачей, которые проводили её осмотр, лишили права заниматься врачебной деятельностью.