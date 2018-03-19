Москва, 19 марта, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин после переизбрания установит новый порядок взаимодействия с правительством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Действующий президент РФ Владимир Путин уверенно лидирует в президентской гонке 2018 года. По данным Центральной избирательной комиссии, которая обработала большинство бюллетеней, Владимир Путин набрал порядка 76,7% голосов. Его победа приведёт к установке нового экономического курса, считает Аксаков.

«Кардинальных изменений в составе правительства не будет, но какие-то, очевидно, будут, и они могут проходить поэтапно, сначала на уровне некоторых вице-премьеров и министров, а затем возможен и второй этап, более существенная смена состава», — не исключает Аксаков.

Однако основные изменения коснутся не столько смены персоналий, а нового стиля отношений президента и правительства, считает депутат.

«Изменится стиль работы не только с точки зрения постановки задач, но и с точки зрения исполнения этих задач. Будут более жестко определяться сроки, ответственные по направлениям, а также будет больший спрос за исполнение задач в сроки, которые обозначены в поручении», — предполагает Аксаков.

В целом, по его словам, изменения в курсе развития экономики будут связаны в основном с реализацией задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил в ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта.

«На основе послания будет предложен стратегический план где-то до 2025 года, но по некоторым параметрам может быть и до 2030 года. В нем явно будет упор на технологизацию, развитие базовых отраслей экономики — таких как станкостроение или машиностроение, которые определяют базис любой развитой экономики,» — считает Аксаков.

По его словам, также активно будет реализовываться цифровизация экономики страны. Депутат рассчитывает, что в течение пяти-шести лет страна должно будет перейти от бумажного оборота на цифровой, что приведёт к резкому повышению производительности труда и снижению издержек.

«Кроме того, мы будем наблюдать и уход от нефтяной зависимости: доля сырьевого сектора в ВВП будет снижаться ниже 30%», — уверен Аксаков.