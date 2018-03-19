Москва, 19 марта, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил сотрудников Государственного Русского музея. Поздравительная телеграмма обнародована в понедельник, 19 марта, на сайте правительства РФ.

Mkrf.ru Русский музей

«Поздравляю вас (коллектив) со знаменательным событием — 120-летием Русского музея, — говорится в поздравлении. — (…) За эти годы Русский музей превратился в крупнейший культурный, просветительский, научно-исследовательский и реставрационный центр».

Медведев напомнил, что государственный художественный музей, основанный указом императора Николая II, открыл свои двери посетителям 19 марта 1898 года.

«Сегодня его особое выставочное пространство объединяет уникальные памятники архитектуры, прекрасные дворцы и замки, где хранятся художественные шедевры, — отметил премьер-министр РФ. — Сотни тысяч экспонатов представляют разные жанры, направления и школы русского искусства более чем за 1000 лет, рассказывают о развитии отечественной культуры и истории».

Медведев пожелал сотрудникам музея вдохновения, новых проектов и больших творческих удач.

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