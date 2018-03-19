Вашингтон, 19 марта, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Попытка усидеть на двух стульях, предпринятая США вокруг ситуации в Африне, привела к очередному кризису в Сирии. Вашингтон, попытавшийся поддержать одновременно и своих партнеров в борьбе с радикалами курдов, и давнего союзника по НАТО Турцию, лишился доверия со стороны и тех, и других. Дело дошло даже до того, что в Анкаре начали делать открытые заявления против интересов и курса Белого дома. Более того, из-за ослабления и неопределенности политики Вашингтона Россия и официальный Дамаск получили как раз то, что хотели. На этом фоне очевидно, что США со своей стратегией зашли в тупик, пишет Сет Дж. Францман в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Свободы

Свою операцию в Африне Турция проводила в тесном взаимодействии с Москвой, желая гарантировать невмешательство ПВО Сирии. На этом этапе США безмолвствовали, несмотря даже на призывы лидеров курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Через несколько дней после начала операции глава Белого дома Дональд Трамп провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в рамках которых президент США призывал Анкару пойти на «деэскалацию» и «ограничить» свои операции. Он также предостерег от любых действий, которые «могли бы привести к столкновению турецких и американских сил».

Эти заявления носили довольно жесткий характер для страны, которую в Вашингтоне считают партнером по НАТО. Тем не менее через два дня после общения Трампа с Эрдоганом советник по национальной обороне США Герберт Макмастер пообщался с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном, «подчеркнув, что необходимо уделить внимание легитимной обеспокоенности Турции своей национальной безопасностью». Стороны также договорились о тесной координации действий «во избежание недопонимания». США, очевидно, поначалу стремились сыграть с Турцией в «хорошего и плохого полицейского».

После же января, когда имели место контакты Вашингтона и Анкары по вопросу Африна, США полностью сняли с себя ответственность за ситуацию в этом курдском анклаве. Выступив с первоначальными заявлениями, Вашингтон публично не сделал ничего для сдерживания поведения Анкары. При этом тот факт, что сирийская оппозиция участвовала совместно с войсками Турции в операции по захвату региона, был использован официальным Дамаском, который начал наступление на Восточную Гуту и смог консолидировать свои территориальные приобретения в провинции Идлиб. По сути, замешательством США ситуацией вокруг Африна Дамаск попросту воспользовался.

Воспользовалась ситуацией вокруг этого курдского анклава для сближения с Анкарой и Россия, СМИ которой ежедневно сообщают о более активном сотрудничестве двух стран, росте российского экспорта в Турцию и объемов взаимной торговли, которые уже достигли отметки в $2,8 млрд. Заканчиваются приготовления к отправке Турции систем С-400.

По всей видимости, стоит ожидать того, что весь регион Африна окажется под контролем Турции. Со своей стороны, власти Сирии не стали проводить красную черту в этом вопросе. В ООН в целом избегают громких заявлений, а США выступают за режим прекращения огня, которого, как им известно, добиться они не могут. Поэтому сирийские курды теперь испытывают стойкое чувство предательства. Они уже обвинили в социальных сетях как Россию, так и США в том, что они их предали после многих лет борьбы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Теперь Вашингтону грозит разлад с Демократическими силами Сирии (ДСС), значительную часть которых составляют курдские формирования. Более того, Вашингтон приостановил проведение ряда операций против боевиков на востоке Сирии, подчеркнув в январе, что ситуация вокруг Африна отвлекает от борьбы с боевиками и не поспособствует стабильности региона. Однако в Анкаре на предостережения Вашингтона не обратили внимание.

Кажется очевидным, что Вашингтон полностью потерял свое влияние на Анкару, поскольку Турции прекрасно известно, что США не способны остановить происходящее в Африне. Поэтому вполне вероятно столкновение Турции с поддерживаемыми США силами в сирийском городе Манбидже. Операция в Африне также подтолкнула курдов в сторону официального Дамаска, поскольку им был нужен доступ для подвода подкреплений через подконтрольные «режиму» территории. Более того, ряд сил, поддерживающих сирийское правительство, пришли им на помощь.

Россия, со своей стороны, увидела в ситуации вокруг Африна возможность ослабить доверие к США для укрепления поддержки Дамаска на востоке страны. В начале февраля проправительственные войска столкнулись с США и ДСС поблизости от Дейр-эз-Зора, в ходе чего, по некоторой информации, был убит ряд российских наемников. Попытка «режима» взять под свой контроль нефтяные месторождения поблизости от этого города и испытание решимости США нужно рассматривать в контексте Африна.

Таким образом, США теперь грозит кризис доверия в их сирийской политике. Она, кажется, шла нужным курсом осенью 2017 года, когда боевые действия перешли от борьбы с террористами к стабилизации, теперь скомпрометирована. Под вопросом оказались планы повысить численность дипломатического персонала и отправить дополнительную помощь, а также судьба операций разминирования и подготовки личного состава. Турция, Иран, Россия и сирийский «режим» теперь хотят, чтобы в Сирии Вашингтон прикрыл лавочку.

Операция в Африне, скорее всего, стала проверкой условий для будущих шагов. Единственная поддержка, которую США имеют на востоке страны, исходит от Саудовской Аравии, чьей наследный принц Мухаммед бин Салман недавно осудил Турцию за поддержку Катара. Однако поддержки Эр-Рияда недостаточно для восстановления уверенности в политике США на востоке Сирии. Вашингтон должен активнее работать со своими партнерами, которые на его стороне воевали с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении многих лет.