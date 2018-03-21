Вашингтон, 21 марта, 2018, 03:41 — ИА Регнум. В прошедших 8−15 марта на Аляске учениях Arctic Edge 18 приняли участие полторы тысячи американских военнослужащих из ВВС, морской пехоты и других подразделений. О военной активности в непосредственной близости от границ РФ пишет обозреватель ИА REGNUM Александр Шимберг.

U.S. Department of Defense В Арктике

Команды использовали новые системы связи для повышения своих возможностей в условиях холодной погоды. Директор по операциям Целевой группы совместных специальных операций назвал учения шансом «развернуть свои подразделения в экстремальных условиях». Правда, с учетом того, что «экстремальной» в те дни на Аляске была температура от +2 до — 9 ночью, остается под вопросом понимание командованием сил спецопераций США того простого факта, что минус 9 — это далеко не арктический холод.

В то же время имеющиеся в открытом доступе материалы позволяют предположить, что американские военные готовятся к разведывательно-диверсионным мероприятиям в районах Крайнего Севера, с проникновением на охраняемые объекты, их захватом и последующим десантированием основных войсковых групп, имеющих в своем составе БМП и артиллерию. К Ирану этот сценарий трудно применим, к КНДР тоже (она находится далеко к югу от арктических широт), остается, что в качестве вероятного противника выступала Россия, а российские арктические объекты — возможной целью американских военных.

Arctic Edge 18 — не первое учение стран НАТО в Арктическом регионе за последние несколько месяцев. Военная активность США и стран НАТО в Арктике достигла небывалого со времен холодной войны уровня, а осенью в Норвегии пройдет крупнейшее учение со времен холодного противостояния.

Какие меры принимаются российским министерством обороны, читайте в статье: США на Аляске тренируют спецназ для войны в Арктике

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