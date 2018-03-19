Санкт-Петербург, 19 марта, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Работы по воссозданию старинного парка начинаются в усадьбе Орловых-Денисовых в Коломягах. Когда-то это был загородный поселок под Петербургом, а теперь — часть самого густонаселенного Приморского района города на Неве.

Gov.spb.ru Парк усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах

Владельцем этой усадьбы являлся генерал Алексей Никитин, герой Отечественной войны 1812 года. После его смерти в 1858 году имение перешло во владение его дочери Орловой-Денисовой и ее потомкам.

На восстановления парка усадьбы Орловых-Денисовых из бюджета Санкт-Петербурга выделен 31 млн рублей. Все работы должны быть закончены не позднее 30 сентября 2019 года.

В настоящее время территорию заброшенного парка проверяют на наличие взрывоопасных предметов, оставшихся с времен войны, а также устанавливают строительный городок.

«Подрядчику предстоит воссоздать ландшафт парка, укрепить берега Графского пруда, подлечить старые и высадить новые деревья, благоустроить дорожки», — сообщили 19 марта в городском комитете по благоустройству.

Парк занимает площадь в 2,68 га; его центральным элементом является старинный Графский пруд. Большая северо-восточная часть парка находится в границах объекта культурного наследия федерального значения. Однако к настоящему времени парк почти полностью утратил историческую планировку, утратив пейзажные композиции и видовые перспективы.

В парке усадьбы Орловых-Денисовых укрепят берег пруда, наладят водоотведение, восстановят утраченные посадки. Вокруг парка будет установлена ограда.

Как отмечают в комитете по благоустройству, на первом этапе работ, в 2018 году, предстоит провести вертикальную планировку, убрать из парка деревья-угрозы, укрепить берега пруда. В 2019 году в парке высадят новые деревья и кустарники, обустроят дорожки, установят скамьи и урны, лестницы и пандусы для маломобильных групп.