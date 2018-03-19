Калининград, 19 марта, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Рекордное число голосов за Владимира Путина — показатель того, что наш народ поддержал курс президента на духовно-нравственное противостояние обобщенному Западу. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 19 марта, калининградский политолог, советник ректора БФУ им. Канта Анатолий Ромашко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собчак

«Путин был поддержан потому, что он деятельно констатировал, что русские — не европейцы. У русских по-прежнему свой особый путь. Путин дал понять, что настало время собирать и умножать Русский мир. Прежде всего, это Крым и воюющий за русский мир Донбасс», — сказал Ромашко.

По его словам, русский народ поддержал Путина, несмотря на большие провалы в экономике и на наличие «всяких собчак и явлинских».

Комментируя итоги голосования за Ксению Собчак, которые в Калининградской области выше, чем в целом по России (2,54% и 1,67% соответственно), Ромашко высказал мнение, что Собчак тем самым выполнила задачу политтехнологов избирательной кампании Путина — собрать вокруг себя и привести на выборы весь протестный потенциал в Калининградской области.

«По всей видимости, все записные «протестанты» в Калининградской области, в том числе те, кто поддерживал Навального, проголосовали за Собчак. Кроме того, в Калининграде более высокий процент поддержки Явлинскому (1,45% в Калининградской области и 1,04% в целом в России. — ИА REGNUM ), который для некоторой части калининградцев является привычным проевропейцем. Можно говорить, что Явлинский некоторыми позициями, например, антикрымскими заявлениями, пересекается с Собчак и, таким образом, делит с ней электорат», — продолжил политолог.

По его мнению, это и есть весь протестный прозападный электорат в Калининградской области.

«Таким образом, их не более 20 тысяч человек (в абсолютных цифрах за Собчак проголосовало 12 640 избирателей, за Явлинского — 7299 избирателей. — ИА REGNUM )», — полагает Ромашко.

Говоря о низкой — по сравнению с общероссийскими показателями — поддержке Павла Грудинина (10,20% в Калининградской области и 11,90% в целом в России), Ромашко отметил, что «образ продвинутого колхозника не лёг на калининградскую душу по вполне понятным причинам».

«Калининградский избиратель прекрасно понимает, что Грудинин — не оппозиционер, а реальный сельский буржуй, играющий в ретрокоммунизм и потому исполняющий роль политического тянитолкая», — подытожил политолог.

Напомним, в Калининградской области за действующего президента России отдано 76,35% голосов. В абсолютных цифрах — без 125 голосов — Владимира Путина в российском эксклаве поддержало 380 тысяч человек.