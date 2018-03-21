Пекин, 21 марта, 2018, 04:57 — ИА Регнум. Инициатива китайского лидера Си Цзиньпина по укреплению исполнительной вертикали власти и усилению борьбы с коррупцией в рядах Компартии Китая берет в расчет печальный опыт коррупционного разложения партийного аппарата КПСС. Реализация «китайской мечты» о развитии страны требует обуздания аппетитов не только партийного, но и государственного аппарата. Как можно оценить происходящие в последнее время изменения во властных структурах Китая, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Китайский флаг

Архитектором властной структуры Народного Китая считается Дэн Сяопин, создавший модель преемственности, в соответствии с которой происходила смена партийного руководства и назначения на ключевые государственные посты. Таким образом, каждые пять и каждые десять лет китайское руководство сменялось на своих постах при сохранении лидирующего положения КПК в стране.

Но уже в 2012 году эта система была поставлена под сомнение, когда знаменитое «дело Бо Силая», руководителя парткома крупнейшего мегаполиса Чунцина, вылилось в громкий эпизод внутриполитической борьбы. Умелые действия Си, на тот момент заместителя Председателя КНР, позволили ему консолидировать власть за счет «творческого подхода» к модели преемственности Дэн Сяопина. Теперь Си, будучи лидером страны, борется за то, чтобы долгосрочная стратегическая линия на уничтожение коррупции укрепляла позиции КПК и авторитет в народе.

Как этому будут способствовать новые назначения в китайском правительстве и возможность для Си Цзиньпина сохранять за собой место главы государства более двух сроков, читайте в статье: Борьба с коррупцией — путь к «китайской мечте»

Рекомендуем также другие статьи Владимира Павленко по международной политике.