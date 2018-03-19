«Стройный, понятный, впечатляющий»: Песков о плане Путина по развитию РФ
Москва, 19 марта, 2018, 13:08 — ИА Регнум. У президента России Владимира Путина есть понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны», — заявил Песков, добавив, что Путин говорил о нем в своем послании Федеральному собранию.
По его словам, этот план начал оформляться с выпуском перечня поручений главы государства, на основе которых в дальнейшем будет подготовлена дорожная карта.
Пресс-секретарь добавил, что наличие такого плана показывает полную концентрацию Путина на внутрироссийских делах и на том, чтобы страна развивалась на основе имеющегося потенциала, новых возможностей, которые предстоит открыть.
Напомним, ранее Путин утвердил перечень поручений в рамках реализации тезисов послания Федеральному собранию, в который вошли социальный блок, недвижимость, рост темпов инвестиций, декриминализация некоторых деяний предпринимателей.
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