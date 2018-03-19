Иркутск, 19 марта, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Политсилы Иркутска взбудоражены сегодня не только итогами президентских выборов, но и сенсацией местного масштаба — внезапной отставкой председателя думы Иркутска Ирины Ежовой. С 2015 года она совмещала эту должность с руководством Иркутским городским перинатальным центром. Чем продиктовано решение уйти с поста, в думе не комментируют, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Irkduma.ru Ирина Ежова покидает пост председателя думы Иркутска

Свои предположения относительно причин добровольного оставления должности высказали эксперты ИА «Телеинформ». В частности, политолог, главный редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин полагает, что в думе Иркутска в настоящее время неспокойно потому, что на горизонте выборы депутатов, которые состоятся осенью 2019 года.

«Кроме того, не так уж много времени осталось и до истечения срока полномочий мэра города в 2020 году», — считает политолог.

По его наблюдениям, в думе появились депутаты, которые по многим вопросам критикуют мэра.

«Их не так много, но они есть. Ирина Ежова работала председателем на неосвобожденной основе. Кстати, когда ее избрали спикером, были вопросы по этому поводу: как она будет руководить? В связи с тем, что обстановка в думе обострилась, явно нужен председатель, который уделяет больше времени этой работе.

Тем более что на освобожденной основе работает заместитель спикера Александр Ханхалаев, а у него некоторые проблемы в отношениях с мэром. Мне кажется, просто решено укрепить руководство в думе», — заявил Юрий Пронин.

Но в пресс-службе думы Иркутска сообщили, что группа более чем из 20 депутатов на должность спикера гордумы уже выдвинула кандидатуру депутата по избирательному округу №28 Евгения Стекачёва.

«Евгений Стекачёв, думаю, возьмет курс на взаимодействие с мэром, будет больше уделять времени работе. Важно, что он молод, хотя кто-то может посчитать это недостатком: мол, не хватает солидности, опыта, политического веса. Но это дело наживное, так что, полагаю, Стекачёв — неплохая кандидатура на должность спикера», — добавил политолог.

Кандидат политических наук Алексей Петров считает, что отставка Ирины Ежовой переформатирует политическую обстановку в городе. Это событие повлияет на коммуникацию между мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым и думой.

Напомним, явка на президентские выборы по Иркутской области составила 55,68%. По сравнению с выборами президента 2012 года, это меньше на 0,33%. В лидерах по явке оказался и город Иркутск. Здесь избирательные участки навестили 57% избирателей, что на три процента выше результатов предыдущих выборов президента России. Как отметил председатель избирательной комиссии Иркутской области Эдуард Девицкий, электоральная активность горожан — главная особенность нынешних выборов.