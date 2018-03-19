Липецк, 19 марта, 2018, 12:54 — ИА Регнум. В Липецкой области число проголосовавших за Владимира Путина избирателей достигло 80,83%, почти на 20% превысив результат президентских выборов-2012. Как сообщил региональный избирком, по данным на 09:56 19 марта, позиции распределились следующим образом:

ИА REGNUM Липецкая область

Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») получил 3834 голосов (0,57%);

Павел Грудинин (КПРФ) — 67 299 (10,03%);

Владимир Жириновский (ЛДПР) — 33 739 (5,03%);

Владимир Путин (самовыдвижение) — 542 199 (80,83%);

Ксения Собчак («Гражданская инициатива») — 6714 (1%);

Максим Сурайкин (Коммунисты России) — 3994 (0,60%);

Борис Титов (Партия роста) — 3259 (0,49%);

Григорий Явлинский («Яблоко») — 3494 (0,52%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18:00 18 марта, явка избирателей в Липецкой области составила 64%. В 2012 году на президентских выборах к этому же времени явка составляла 57,80%. Окончательная явка тогда составила 65,62%, а за Владимира Путина проголосовали 60,99% из них.

В Липецкой области 18 марта 2018 года работали 911 избирательных участков и более 8,6 тыс. членов комиссий. В областном центре было расположено 205 участков, половина из которых была оборудована комплексами обработки избирательных бюллетеней.