Москва, 19 марта, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Доверие населения — главный фактор, который обеспечил Владимиру Путину лидирующую позицию в выборах президента России, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Владимир Гутенёв. Об этом он заявил 19 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Здесь сыграли свою роль не только администрация президента, которая выстраивала эффективную кампанию, и не только супостаты, которые подбрасывали дровишек в костер, — сказал депутат. — Прежде всего сыграло свою роль доверие к президенту, к тем делам, которые ему удалось сделать. Он сумел изменить парадигму Пушкина о том, что «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Президенту удалось впрячь и лань, тех людей, которые рисуют дорожные карты и развилки, и мощных коней, которые ежедневно тащат процесс, исполняют календарные планы, графики и несут ответственность».

По мнению Гутенёва, Владимир Путин объединил и либералов, и консерваторов, и патриотов.

«Все видят во Владимире Путине своего президента — это самое большое достижение», — сказал парламентарий.

В свою очередь, другой участник передачи, член комитета РФ по международным делам Елена Панина заявила, что успех Путина во многом объясняется «абсолютно чётко обозначенной накануне выборов ставкой на экономический рывок».

«Сейчас мы имеем уникальную ситуацию сплочения общества, при котором только и возможны экономические чудеса», — заявила Панина.

Напомним, что, как заявили 19 марта в ЦИК РФ, результат лидирующего кандидата в президенты РФ Владимира Путина — рекордный за последние несколько десятилетий.

Согласно предварительным официальным данным, он набрал почти 77% голосов. Доверие ему оказали более 56,2 млн граждан РФ, имеющих право принимать участие в выборах. Явка составила чуть более 67%.