Южно-Сахалинск, 21 марта, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Ответы главы российского МИД Сергея Лаврова на вопросы журналистов позволяют лучше понять позицию России в отношении бесцеремонного требования Японии об изменении российской законодательной системы «с учетом японских требований». Какова позиция РФ по данному вопросу и что предлагается японским предпринимателям с ее стороны на данный момент, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России. Никаких следов «особых» интересов Японии на этой конституционной территории России нет и быть не может

Судя по высказываниям Лаврова, происходит попытка «вынесения за скобки» юридических аспектов российско-японского взаимодействия. По словам российского министра, «прежде, чем начать что-то оформлять юридически, надо это «что-то» иметь». Предложение сосредоточиться на пяти интересных, но не очень масштабных проектах, к сожалению, не выглядит достаточно жестким ответом, ведь оно оставляет возможность для Токио не заметить этот прецедент и вернуться к территориальным претензиям при переходе к более масштабным проектам.

Правовой аспект в ответе Лаврова ушел на второй план, а внимание слушателей министр попытался сосредоточить на экономических привилегиях и льготах для иностранных компаний, готовых работать на Курилах. Тем не менее позиция, обрисованная еще в декабре 2016 года помощником президента РФ по международным вопросам Юрием Ушаковым о соответствии хозяйственной деятельности на Курилах российскому законодательству, должна остаться неотменяемой.

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