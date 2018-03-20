Лавров о российско-японском сотрудничестве. Что осталось за скобками
Южно-Сахалинск, 21 марта, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Ответы главы российского МИД Сергея Лаврова на вопросы журналистов позволяют лучше понять позицию России в отношении бесцеремонного требования Японии об изменении российской законодательной системы «с учетом японских требований». Какова позиция РФ по данному вопросу и что предлагается японским предпринимателям с ее стороны на данный момент, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.
Судя по высказываниям Лаврова, происходит попытка «вынесения за скобки» юридических аспектов российско-японского взаимодействия. По словам российского министра, «прежде, чем начать что-то оформлять юридически, надо это «что-то» иметь». Предложение сосредоточиться на пяти интересных, но не очень масштабных проектах, к сожалению, не выглядит достаточно жестким ответом, ведь оно оставляет возможность для Токио не заметить этот прецедент и вернуться к территориальным претензиям при переходе к более масштабным проектам.
Правовой аспект в ответе Лаврова ушел на второй план, а внимание слушателей министр попытался сосредоточить на экономических привилегиях и льготах для иностранных компаний, готовых работать на Курилах. Тем не менее позиция, обрисованная еще в декабре 2016 года помощником президента РФ по международным вопросам Юрием Ушаковым о соответствии хозяйственной деятельности на Курилах российскому законодательству, должна остаться неотменяемой.
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