Чебоксары, 19 марта, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам выборов президента действующий глава государства Владимир Путин набрал 77,29%, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12,3%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,29%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на портале «ГАС Выборы». Явка в Чувашии составила 76,22%.

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В республике Владимира Путина поддержали 539 036 избирателей, или 77,29% от числа пришедших на выборы. Это рекордный уровень поддержки: напомним, в 2012 году на выборах президента Путин набрал в Чувашии 62,32% голосов, в 2004 году — 67,12%, в 2000 году — 44,28%.

На втором месте с 12,3% голосами идёт Павел Грудинин: на его счету — 85 780 голосов. Владимир Жириновский набрал 5,23% (36 890 голосов). Далее голоса распределились следующим образом: Ксения Собчак — 1,36% (9500 голосов), Максим Сурайкин — 0,7% (4907 голосов), Борис Титов — 0,57% (3950 голосов), Григорий Явлинский — 0,56% (3878 голосов), Сергей Бабурин — 0,53% (3710).

Что касается голосования в районах и городах, то более 80% голосов Владимир Путин набрал в 12 муниципальных образованиях. Лидером является Яльчикский район, где его выбрали в качестве президента России 90,72% избирателей. За ним следуют Алатырский и Батыревский районы, где Путина поддержали соответственно 87,25% и 84,94%. Замыкают пятёрку лидеров Шемуршинский и Урмарский районы с 84,44% и 82,66% голосами соответственно.

Минимальное число голосов за Владимира Путина отдали в Чебоксарах и Новочебоксарске. В Калининском, Московском и Ленинском районе столицы Чувашии его поддержали соответственно 74,52%, 74,2% и 73,15% избирателей. В Новочебоксарске за Путина проголосовало 74,22% избирателей. Из сельских районов минимальное число голосов Путин набрал в Цивильском районе (75,94%).

Кандидата от КПРФ Павла Грудинина активнее всего поддержали в Московском районе Чебоксар (14,58%), Канаше (14,4%) и Ленинском районе Чебоксар (13,73%). Что касается районов, то лидером по числу голосов стал Цивильский район (13,67%). Меньше всего кандидат от компартии набрал в Яльчикском (5%), Алатырском (6,61%) и Марпосадском (8,64%) районах.

Лидерами по числу голосов за Владимира Жириновского стали Ядринский район (6,61%) и Новочебоксарск (6,45%). Хуже всего за главу ЛДПР голосовали в Батыревском (2,48%) и Яльчикском (2,52%) районах.

У Ксении Собчак, выдвинутой «Гражданской инициативой», лучший показатель — в Московском районе Чебоксар (2,32%). Меньше всего голосов она набрала в Яльчикском районе (0,28%).

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