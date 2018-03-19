Как Чувашия голосовала за Путина: итоги
Чебоксары, 19 марта, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам выборов президента действующий глава государства Владимир Путин набрал 77,29%, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12,3%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,29%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на портале «ГАС Выборы». Явка в Чувашии составила 76,22%.
В республике Владимира Путина поддержали 539 036 избирателей, или 77,29% от числа пришедших на выборы. Это рекордный уровень поддержки: напомним, в 2012 году на выборах президента Путин набрал в Чувашии 62,32% голосов, в 2004 году — 67,12%, в 2000 году — 44,28%.
На втором месте с 12,3% голосами идёт Павел Грудинин: на его счету — 85 780 голосов. Владимир Жириновский набрал 5,23% (36 890 голосов). Далее голоса распределились следующим образом: Ксения Собчак — 1,36% (9500 голосов), Максим Сурайкин — 0,7% (4907 голосов), Борис Титов — 0,57% (3950 голосов), Григорий Явлинский — 0,56% (3878 голосов), Сергей Бабурин — 0,53% (3710).
Что касается голосования в районах и городах, то более 80% голосов Владимир Путин набрал в 12 муниципальных образованиях. Лидером является Яльчикский район, где его выбрали в качестве президента России 90,72% избирателей. За ним следуют Алатырский и Батыревский районы, где Путина поддержали соответственно 87,25% и 84,94%. Замыкают пятёрку лидеров Шемуршинский и Урмарский районы с 84,44% и 82,66% голосами соответственно.
Минимальное число голосов за Владимира Путина отдали в Чебоксарах и Новочебоксарске. В Калининском, Московском и Ленинском районе столицы Чувашии его поддержали соответственно 74,52%, 74,2% и 73,15% избирателей. В Новочебоксарске за Путина проголосовало 74,22% избирателей. Из сельских районов минимальное число голосов Путин набрал в Цивильском районе (75,94%).
Кандидата от КПРФ Павла Грудинина активнее всего поддержали в Московском районе Чебоксар (14,58%), Канаше (14,4%) и Ленинском районе Чебоксар (13,73%). Что касается районов, то лидером по числу голосов стал Цивильский район (13,67%). Меньше всего кандидат от компартии набрал в Яльчикском (5%), Алатырском (6,61%) и Марпосадском (8,64%) районах.
Лидерами по числу голосов за Владимира Жириновского стали Ядринский район (6,61%) и Новочебоксарск (6,45%). Хуже всего за главу ЛДПР голосовали в Батыревском (2,48%) и Яльчикском (2,52%) районах.
У Ксении Собчак, выдвинутой «Гражданской инициативой», лучший показатель — в Московском районе Чебоксар (2,32%). Меньше всего голосов она набрала в Яльчикском районе (0,28%).
Выборы в Чувашии: предварительные данные
|Избирательная комиссия
|Путин
|Грудинин
|Жириновский
|Собчак
|Яльчикская
|90,72%
|5%
|2,52%
|0,28%
|Алатырская
|87,25%
|6,61%
|3,89%
|0,41%
|Батыревская
|84,94%
|9,73%
|2,48%
|0,5%
|Шемуршинская
|84,44%
|8,92%
|3,63%
|0,66%
|Урмарская
|82,66%
|9,27%
|5,16%
|0,61%
|Шумерлинская
|82,6%
|9,55%
|4,19%
|0,77%
|Марпосадская
|82,53%
|8,64%
|4,57%
|0,77%
|Канашская
|82,44%
|9,17%
|4,95%
|0,65%
|Янтиковская
|81,69%
|10,64%
|4,39%
|0,58%
|Комсомольская
|81,42%
|11,36%
|3,52%
|0,79%
|Вурнарская
|81,39%
|8,84%
|5,18%
|0,94%
|Козловская
|80,73%
|10,32%
|5,3%
|0,85%
|Красночетайская
|79,89%
|11,52%
|4,74%
|0,68%
|Ибресинская
|79,48%
|10,95%
|5,15%
|0,72%
|Порецкая
|79,25%
|11,77%
|5,14%
|0,47%
|Моргаушская
|79,02%
|11,32%
|5,72%
|0,98%
|Ядринская
|78,26%
|10,89%
|6,61%
|0,95%
|Красноармейская
|78,06%
|12,72%
|4,84%
|0,97%
|Аликовская
|77,81%
|14,13%
|4,81%
|0,89%
|Алатырь
|77,3%
|12,7%
|5,55%
|0,77%
|Шумерля
|77,08%
|13,35%
|5,78%
|0,67%
|Чебоксарская
|76,53%
|13,17%
|5,51%
|1,17%
|Цивильская
|75,94%
|13,67%
|5,76%
|1,34%
|Канаш
|74,99%
|14,4%
|5,89%
|1,21%
|Чебоксары, Калининская
|74,52%
|13,32%
|6,03%
|1,8%
|Новочебоксарск
|74,22%
|13,07%
|6,45%
|1,69%
|Чебоксары, Ленинская
|74,2%
|13,73%
|5,63%
|1,97%
|Чебоксары, Московская
|73,15%
|14,58%
|5,1%
|2,32%
|Всего:
|77,29%
|12,3%
|5,29%
|1,36%