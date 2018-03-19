Чебоксары, 19 марта, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В Чувашии по итогам выборов президента действующий глава государства Владимир Путин набрал 77,29%, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12,3%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,29%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные, опубликованные на портале «ГАС Выборы». Явка в Чувашии составила 76,22%.

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Участок в Батыревском районе

В республике Владимира Путина поддержали 539 036 избирателей, или 77,29% от числа пришедших на выборы. Это рекордный уровень поддержки: напомним, в 2012 году на выборах президента Путин набрал в Чувашии 62,32% голосов, в 2004 году — 67,12%, в 2000 году — 44,28%.

На втором месте с 12,3% голосами идёт Павел Грудинин: на его счету — 85 780 голосов. Владимир Жириновский набрал 5,23% (36 890 голосов). Далее голоса распределились следующим образом: Ксения Собчак — 1,36% (9500 голосов), Максим Сурайкин — 0,7% (4907 голосов), Борис Титов — 0,57% (3950 голосов), Григорий Явлинский — 0,56% (3878 голосов), Сергей Бабурин — 0,53% (3710).

Что касается голосования в районах и городах, то более 80% голосов Владимир Путин набрал в 12 муниципальных образованиях. Лидером является Яльчикский район, где его выбрали в качестве президента России 90,72% избирателей. За ним следуют Алатырский и Батыревский районы, где Путина поддержали соответственно 87,25% и 84,94%. Замыкают пятёрку лидеров Шемуршинский и Урмарский районы с 84,44% и 82,66% голосами соответственно.

Минимальное число голосов за Владимира Путина отдали в Чебоксарах и Новочебоксарске. В Калининском, Московском и Ленинском районе столицы Чувашии его поддержали соответственно 74,52%, 74,2% и 73,15% избирателей. В Новочебоксарске за Путина проголосовало 74,22% избирателей. Из сельских районов минимальное число голосов Путин набрал в Цивильском районе (75,94%).

Кандидата от КПРФ Павла Грудинина активнее всего поддержали в Московском районе Чебоксар (14,58%), Канаше (14,4%) и Ленинском районе Чебоксар (13,73%). Что касается районов, то лидером по числу голосов стал Цивильский район (13,67%). Меньше всего кандидат от компартии набрал в Яльчикском (5%), Алатырском (6,61%) и Марпосадском (8,64%) районах.

Лидерами по числу голосов за Владимира Жириновского стали Ядринский район (6,61%) и Новочебоксарск (6,45%). Хуже всего за главу ЛДПР голосовали в Батыревском (2,48%) и Яльчикском (2,52%) районах.

У Ксении Собчак, выдвинутой «Гражданской инициативой», лучший показатель — в Московском районе Чебоксар (2,32%). Меньше всего голосов она набрала в Яльчикском районе (0,28%).

Выборы в Чувашии: предварительные данные

Избирательная комиссияПутинГрудининЖириновскийСобчак
Яльчикская90,72%5%2,52%0,28%
Алатырская87,25%6,61%3,89%0,41%
Батыревская84,94%9,73%2,48%0,5%
Шемуршинская84,44%8,92%3,63%0,66%
Урмарская82,66%9,27%5,16%0,61%
Шумерлинская82,6%9,55%4,19%0,77%
Марпосадская82,53%8,64%4,57%0,77%
Канашская82,44%9,17%4,95%0,65%
Янтиковская81,69%10,64%4,39%0,58%
Комсомольская81,42%11,36%3,52%0,79%
Вурнарская81,39%8,84%5,18%0,94%
Козловская80,73%10,32%5,3%0,85%
Красночетайская79,89%11,52%4,74%0,68%
Ибресинская79,48%10,95%5,15%0,72%
Порецкая79,25%11,77%5,14%0,47%
Моргаушская79,02%11,32%5,72%0,98%
Ядринская78,26%10,89%6,61%0,95%
Красноармейская78,06%12,72%4,84%0,97%
Аликовская77,81%14,13%4,81%0,89%
Алатырь77,3%12,7%5,55%0,77%
Шумерля77,08%13,35%5,78%0,67%
Чебоксарская76,53%13,17%5,51%1,17%
Цивильская75,94%13,67%5,76%1,34%
Канаш74,99%14,4%5,89%1,21%
Чебоксары, Калининская74,52%13,32%6,03%1,8%
Новочебоксарск74,22%13,07%6,45%1,69%
Чебоксары, Ленинская74,2%13,73%5,63%1,97%
Чебоксары, Московская73,15%14,58%5,1%2,32%
Всего: 77,29%12,3%5,29%1,36%