Кострома, 19 марта, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Весной и летом в Костромской области впервые пройдут «Фестиваль пастухов» и «Костромской сырный фестиваль». Они вошли в график мероприятий в городах «Золотого кольца», которые проводит некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом партнерстве.

5−6 мая на площадке ТК «ВокзалЪ «Кострома сырная» в деревне Будихино состоится «Фестиваль пастухов». Фестиваль-реконструкция народного крестьянского праздника «Егорьев день» станет первым событием открытого в декабре 2017 года туристического комплекса «ВокзалЪ «Кострома сырная».

«В программе фестиваля: конкурс на звание лучшего пастуха Центральной России, большой весенний костер, русская лапта, живая фотозона, показ собак пастушьих пород, а также молочные реки и кисельные берега — дегустация различных продуктов берегов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM президент НП «МОТ «Золотое кольцо» Марина Филимонова.

11 августа, в День города Костромы, в туристическом комплексе «ВокзалЪ «Кострома сырная» пройдет Костромской сырный фестиваль.

«Фестиваль сыра в нашем туристическом комплексе — это не только яркое пиршество и вкусная ярмарка, но и чествование великих традиций костромского сыроварения. В нашем музее «Историческая сыроварня» гостям расскажут и покажут, как варили сыр на Руси, интересно и весело будет всем от мала до велика», — рассказала управляющая ТК «ВокзалЪ «Кострома сырная» Валерия Мельникова.

В 18−20 мая в еще одном городе «Золотого кольца» — Ростове Великом — пройдет пятый юбилейный Всероссийский гастрономический фестиваль «Великая Ростовская Уха — X веков традиций». 12 июня событийную эстафету примет Переславль-Залесский и фестиваль селёдки «Царский посол». Традиционно в программе фестиваля дегустация сельди, мастер-класс по разделыванию селедки, уроки поедания селедки целиком «как это делают голландцы». Завершится сезон в Ростове, где 8 сентября пройдёт фестиваль «Лукова Ярмонка».