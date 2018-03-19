Оренбург, 19 марта, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области прогнозировали высокую явку. Прогноз сбылся. Как призналась в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM доктор политических наук Галина Шешукова, прогнозировать результат явки было легко, поскольку народ задолго до дня голосование определился в своём выборе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По словам политолога, в Новотроицке (типичной территории региона) несколько месяцев назад проводился соцопрос. По его результатам только 5% опрошенных горожан оказались со статусом «неопределившиеся», остальные уже чётко понимали, за кого отдадут свой голос.

Региону изначально предрекали явку в пределах 60−70%. Прогнозировалось также, что Владимир Путин наберёт в области 70−75%, а Павел Грудинин (КПРФ) — 12%, но с оговоркой, что к коммунисту произойдёт приток ещё и тех, кто долго не мог определиться с выбором кандидата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам президентских выборов в Оренбургской области явка составила 66,09%. Владимир Путин получил поддержку 76,35% избирателей, Павел Грудинин — 10,55%. Добавим, что самый высокий процент голосов Путин получил в Пономарёвском районе — 81%.

«Что касается надежд на будущее, оно очень тревожно, и Владимиру Путину очень нужна такая поддержка народа», — считает Галина Шешукова.

По её словам, после событий с Крымом произошли глобальные изменения. Не случайно большинство граждан ассоциировали именно с Крымом изменение внешнеполитической и внутренней ситуации. Поэтому и митинг, который был проведен во многих регионах России 18 марта в честь воссоединения Крыма, был связан тоже именно с этим.

«Закрепляется в сознании населения такое положение, которое в некоторых соцопросах прозвучало — что Путина ценят за то, что он превратил Россию в великую державу», — сказала политолог.

Политолог Булат Калмантаев отметил, что результаты выборов свидетельствуют — лидерские, или вождистские, партии упали в рейтинге. Люди начали осознавать правду жизни, отсюда такой итог.

«У Жириновского значительно упал рейтинг в сравнении с предыдущими выборами, как в стране, так и в регионе. ЛДПР и КПРФ переживают сильнейший кризис. Но если в КПРФ это понимают (поменяли кандидата), то в ЛДПР ситуация крайне запущенная», — сказал эксперт.

Напомним, что в Оренбургской области в день президентских выборов, 18 марта, явка избирателей составила 66,09%. За Владимира Путина проголосовали 72,97% избирателей, Павла Грудинина (КПРФ) — 15,47%, Владимира Жириновского (ЛДПР) — 6,76%, Ксению Собчак («Гражданская инициатива») — 1,15%. Остальные кандидаты набрали менее 1%: Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,78%, Сергей Бабурин (РОС) — 0,61%, Борис Титов (Партия роста) — 0,60%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,57%.

Примечательно, в 2012 году в Оренбургской области на президентских выборах явка составила 61,19%. Владимира Путина поддержали 56,89% избирателей, следовавшего вторым Геннадия Зюганова (КПРФ) — 24,92%. На третьем месте был Жириновский — 7,33%.

При тенденции падения рейтинга КПРФ Оренбуржье, отличавшееся сильными прокоммунистическими настроениями, может покинуть группу субъектов, входящих в «красный пояс».