Москва, 19 марта, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Президентские выборы в Российской Федерации, прошедшие 18 марта 2018 г., соответствовали международным нормам. Об этом сообщил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов на пресс-конференции в ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Прошедшие выборы, на наш взгляд, были прозрачными, достоверными, демократичными и, безусловно, стали еще одним очень важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в РФ», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2018 года в России состоялись выборы президента.

По итогам подсчета 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий победу на выборах одерживает Владимир Путин — за него проголосовали 76,66% избирателей (более 56 млн человек).

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