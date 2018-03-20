Санкт-Петербург, 21 марта, 2018, 01:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин летом 2017 года на совещании о развитии транспортной структуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики. Как развивается ситуация на сегодняшний день, пишет обозреватель ИА REGNUM Анна Мейзер.

Флаг Латвии

Латвийская политика героизации нацизма стала дополнительным фактором, требующим ускорить введение экономических санкций со стороны России в отношении этой страны. Вопрос требует серьезного подхода: экономические связи были и остаются проявлением дружбы, но тот, кто осмеливается прославлять прихвостней гитлеровских захватчиков, объявляя 16 марта «Днем памяти легионеров СС», не заслуживает дружеского отношения со стороны России.

Председатель комитета ГД по международным делам Алексей Чепа потребовал применения жестких санкций против латвийских политиков и указал, что реакция на прославление эсэсовцев должна следовать не только со стороны РФ, но и всего мирового сообщества. В том числе необходимо задействовать и экономические рычаги. До сих пор мы видим постоянное снижение объемов международных перевозок в Латвии, но остается нерешенной проблема с перевалкой белорусских нефтяных продуктов, получаемых из российской нефти. Впрочем, и в этом направлении есть положительные сдвиги.

Как Россия может перехватить часть белорусских грузов, перенаправив их в свои порты, читайте в статье: Порты: ограничение транзита через Латвию в наказание за нацизм

Обратите также внимание на другие статьи Анны Мейзер о портовых коммуникациях.