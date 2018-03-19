Брянск, 19 марта, 2018, 12:23 — ИА Регнум. В Брянской области утром 19 марта подвели предварительные итоги выборов президента России. По данным регионального избиркома, явка в области составила 79,87%. По итогам голосования с результатом 81,6% победил Владимир Путин.

ИА REGNUM Итоги выборов в Брянской области

И явка, и этот результат значительно выше, чем в среднем по России. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой философии и политологии Брянского госуниверситета, кандидат исторических наук Александр Ветошко, большую роль в получении такого результата сыграла внешнеполитическая обстановка, которая накалилась в последние недели.

«Высокая явка на выборах была ожидаемой, потому что здесь не только поработали местные избирательные комиссии, ЦИК, который постарался сделать выборы прозрачными и более привлекательными. Помогли и наши зарубежные «друзья», которые организовали такие кампании, в результате которых получилось наоборот.

Это характерно не только для Брянской области, а для всех регионов страны. В случае с Брянской областью сыграл роль и тот факт, что регион находится на стыке Украины и Белоруссии. Особенно хорошо здесь подстегивают события на Украине. Это тоже, мне кажется, влияло на настроение, явку, сплочение, которое произошло. Кроме того, мне кажется, что повлияла работа ЦИКа в целом, особенно избиркома Брянской области, который спокойно делал свое дело, и в итоге получился результат», — сказал Александр Ветошко.

По словам эксперта, на выборах произошло всего две сенсации. Первая — относительная — рекордно высокий результат Владимира Путина. Вторая — настоящая — провал кандидатов Павла Грудинина (КПРФ) и Владимира Жириновского (ЛДПР).

«Относительная сенсация — очень высокий процент за Путина. И действительно сенсация — это провал коммунистов и ЛДПР. Результат коммуниста Грудинина нельзя назвать иначе как провал. Это самый низкий результат у коммунистов за все время. Результат Жириновского — вообще оглушительный провал. Это тоже о многом говорит: можно заставить агитационными поездами все железнодорожные пути, но их количество не всегда перерастает в качество, потому что люди понимают и реально смотрят на вещи», — считает политолог.

Именно тот факт, что избиратели понимают, что обращать внимание стоит не на громкие обещания и добрые пожелания, а на конкретные результаты, помог Владимиру Путину набрать такое большое количество голосов, уверен Александр Ветошко.

«С Путиным связывают надежды на изменения. Неслучайно Владимир Владимирович в своих комментариях, когда стало уже понятно, что он побеждает, не стал говорить конкретно об изменениях в правительстве. Но то, что они будут, по-моему, не вызывает сомнений. Так оно и должно быть, потому что то, что правительство у нас слабое, — понятно. Поэтому решения будут приняты. Особенно большие надежды — на изменения в экономическом блоке: в первую очередь сейчас надо делать упор на экономику, развивать ее. Вроде бы надежда такая есть».

ИА REGNUM напоминает, что по итогам обработки 100% протоколов в Брянской области с результатом 81,6% победил Владимир Путин. В абсолютных числах за него проголосовало более 636 тысяч человек. Павел Грудинин занял второе место (8,77%), Владимир Жириновский — третье. Свои голоса ему отдали всего 5,64% избирателей.

На четвертом месте Ксения Собчак (0,96%), на пятом — Сергей Бабурин (0,57%), на шестом — Максим Сурайкин (0,55%), на седьмом — Борис Титов (0,54%), на восьмом — Григорий Явлинский (0,45%).

Явка составила 79,87%.

Добавим, что в среднем по России результат Владимира Путина немного ниже. По итогам обработки 99,75% протоколов участковых комиссий действующий глава России набирает 76,67%. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом 11,79% голосов. На третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский, набравший 5,66% голосов.

Телеведущая Ксения Собчак по итогам обработки 99,75% протоколов участковых комиссий получает 1,67% голосов, Григорий Явлинский — 1,04%, 0,75% избирателей проголосовали за Бориса Титова, Максим Сурайкин набирает 0,68%, а Сергей Бабурин — 0,65%.