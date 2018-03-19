Москва, 19 марта, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Сложно представить, чтобы явка в Москве оказалась выше 60%, считает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Об этом он 19 марта заявил корреспонденту ИА REGNUM, объясняя взрывной рост популярности Владимира Путина среди столичных избирателей по сравнению с 2012 годом.

Самар Солтонбеков ИА REGNUM Москва

«Я думаю, что эти причины внешние по отношению к городу, — сказал Орлов. — Среди них сохраняющаяся патриотическая мобилизация, хотя она имеет иной характер, чем в 2014 году. Скорее можно говорить о мобилизации перед внешними угрозами. Этот фактор сохраняется. Сохраняется доверие к Путину и надежды на его деятельность, которые связаны в том числе с тем, что он сказал в послании к Федеральному собранию. Безусловно, малозаметными и не слишком эффективными были кампании политических оппонентов президента».

При этом Орлов заметил, что к работе московских властей успех Путина в столице не имеет никакого отношения.

«Доверие к ним и их популярность весьма ограничены, и их нельзя рассматривать как фактор, который сработал на Владимира Путина», — констатировал Орлов.

Также эксперт подчеркнул, что 60-процентная явка в Москве — это «весьма неплохо», учитывая, что это большой город со значительной долей избирателей, склонных к абсентеизму либо настроенных оппозиционно.

«Более 60% явки трудно себе представить», — сказал Орлов.

Напомним, что на выборах президента в 2012 году явка московских избирателей достигла 58,10%. В 2018 году этот показатель вырос весьма незначительно, остановившись на отметке 60,08%. Последняя цифра — данные председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

В то же время, по итогам обработки 99,94% бюллетеней, известно, что результат Владимира Путина в Москве составил 70,88% голосов. В 2012 году этот показатель остановился на значении 46,95%. Иными словами, имеет место более чем 35-процентный рост.

Центризбирком РФ уже сообщил, что результат лидирующего кандидата в президенты РФ Владимира Путина — рекордный за последние несколько десятилетий. Доверие ему оказали более 56,2 млн граждан РФ, имеющих право принимать участие в выборах. Предыдущий рекорд был у Дмитрия Медведева в 2008 году — более 52 млн голосов. При этом в 2012 году голосовало 71,8 млн человек, а в 2018-м более — 73 млн.