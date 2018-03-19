Кызыл, 19 марта, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Тува показала самый высокий результат по явке на выборах президента РФ среди регионов Сибирского федерального округа. Поддержка Владимира Путина в Туве также оказалась самой внушительной в Сибири.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Избирательная комиссия Тувы сегодня, 19 марта, обнародовала предварительные итоги голосования на выборах президента РФ. Всего в регионе в выборах приняли участие 164 007 человек, явка составила 93,66% — это один из самых высоких результатов по стране и самый высокий в Сибири. Для сравнения: на президентских выборах — 2012 явка в Туве составила 92,63% (147 598 человек).

На выборах-2018 свои голоса за Владимира Путина отдали 91,98% избирателей Тувы (150 795). Самую большую поддержку он получил от жителей Эрзинского (99,52%), Монгун-Тайгинского (98,43%), Сут-Хольского (97,28%) и Дзун-Хемчикского (97,25%) районов. На президентских выборах 2012 года Путина поддержали 90% избирателей Тувы.

Добавим, на выборах 2018 года в Туве второе место занял Павел Грудинин (3,51% — 5 762 человека), третье — Владимир Жириновский (1,71% — 2 809 человек). Ксения Собчак получила 1,09% (1 179). За Григория Явлинского проголосовал 451 человек (0,28%), за Максима Сурайкина — 439 человек (0,27%), за Сергея Бабурина — 406 человек (0,25%), за Бориса Титова — 339 человек (0,21%).

В пяти муниципальных образованиях Тувы явка превысила 99%: в Монгун-Тайгинском (99,55%), Тес-Хемском (99,67%), Улуг-Хемском (99,17%), Сут-Хольском (99,12%), Эрзинском (99,10%) районах. В столице Тувы — городе Кызыле — 18 марта избирательные участки посетили 59 397 человек (90,14%).

По данным избиркома Тувы, обработаны почти все итоговые протоколы УИКов.

Комментируя итоги выборов, глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что 19 марта для него — «особо радостный день»:

«Я очень счастлив, подведены итоги президентских выборов. Мы являемся республикой, которая единогласно проголосовала за Владимира Владимировича Путина. Явка избирателей — одна из самых лучших в стране, как мы и ожидали, так и должно было быть. Потому что здесь живёт мудрый народ».

Руководитель республики подчеркнул, что благодарен своим землякам «за мудрость».

«Конечно же, голосуя за Путина, мы знали, что поддерживаем и нашего земляка — Героя России, генерала армии Шойгу Сергея Кужугетовича. Мы знаем, что они — соратники, близкие друзья. И, конечно же, на Родине у Шойгу должен быть самый лучший результат у наших лидеров, у наших руководителей», — отметил он.

Кара-оол поблагодарил земляков «за мудрость и единство».

«Мы не просто разделяем курс Путина на независимость России, на достойную жизнь народа. Сказав «да» на выборах, мы сказали, что готовы помогать ему во всем, и как единомышленники разделить всю полноту ответственности за страну, за свою Туву», — пишет Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Добавим, Тува на этих выборах стала рекордсменов в Сибири и по явке, и по количеству поддержавших Владимира Путина. В Кемеровской области Владимира Путина поддержали 85,42% избирателей, в Красноярском крае — 74,28%, в Бурятии — 73,72%, в Иркутской области — 73,06%, в Забайкальском крае — 72,03%, в Томской области — 71,23%, в Новосибирской области — 71,06%, в Республике Алтай — 70,62%, в Хакасии — 69,16%, в Омской области — 67,31%, в Алтайском крае — 64,66%.

Политолог Сергей Комарицын подчеркнул, что ничего удивительного в результате, полученном Тувой на этих выборах, нет.

«На всех выборах федерального уровня за последние 20 лет Тува всегда демонстрировала по Сибирскому федеральному округу самые серьёзные показатели кремлёвских кандидатов. А сейчас эти показатели (поддержки кандидатов от Кремля — прим. ред.) выросли и в целом по стране, и если учитывать это обстоятельство, то получается, что в целом в Туве прирост есть, но не такой внушительный. Хотя в Туве поддержка Путина уже близка к максимальной, дальше — только северокавказские результаты. Поэтому ничего удивительно в результатах Тувы нет», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на президентских выборах — 2004 явка в Туве составила 72,78%. На выборах-2008 явка выросла до 80,57%, на выборах 2012 года — до 92,63%.

На выборах-2004 Владимир Путин получил 87,53%. Дмитрия Медведева в 2008 году в Туве поддержали 89,32% избирателей.