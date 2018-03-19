Ростов-на-Дону, 19 марта, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В чистоте прошедших выборов президента России сомневаться не приходится. Высокая явка на выборах президента России в Ростовской области, как и во многих регионах страны, была не нарисована — люди действительно стояли в очереди за бюллетенями, подтвердил ростовский политтехнолог Сергей Смирнов, комментируя результаты голосования на Дону.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Помимо официальных данных о явке есть мнение самих избирателей. И оно практически у всех одинаковое — явка была громадная, люди стояли в очереди за бюллетенями, причем как утром, так и днём. То есть явка не была «нарисована». Ещё один факт в пользу чистых выборов — не было зафиксировано никаких серьёзных нарушений, а если и были жалобы, то по поводу липовых нарушений или вообще провокаций», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт.

По его словам, на высокий результат повлияла также грамотная агитация в пользу Владимира Путина. Причем её было ровно столько, сколько нужно.

«Высокий результат Владимира Путина никто не подвергает сомнению. В сознании большинства избирателей он лучше остальных кандидатов в президенты России. А попытка оказать давление на Россию со стороны западных партнёров, особенно в последние недели, должна была снизить популярность Владимира Путина. Но всё получилось наоборот. Чем сильнее на нас давят, тем сильнее мы даём отпор», — обратил внимание собеседник агентства.

Кроме того, Сергей Смирнов подчеркнул, что была проведена большая работа по уточнению списков избирателей, чтобы в дальнейшем избежать обвинений в том, что голосовали «мертвые души».

«Подняла явку и возможность проголосовать по месту фактического нахождения, возможность оформить это через портал «Госуслуги». Что касается Крыма и Севастополя, то высокая явка там была ожидаема, для многих голосование на президентских выборах было своеобразным подтверждением референдума 2014 года», — заключил политтехнолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно предварительным итогам единого дня голосовании, явка на выборах главы государства в Ростовской области составила 64,77%. С большим отрывом лидирует Владимир Путин. На Дону за него отдали голоса 78,97% избирателей (1 млн 641 тыс. 189 человек). На второй позиции Павел Грудинин, набравший 11,37%. Тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский, за которого проголосовали 5,14%. Остальные кандидаты не набрали 1%, за исключением Ксении Собчак (1,11%).

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