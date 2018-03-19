Калининград, 19 марта, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В Калининградской области следователи выясняют обстоятельства гибели гражданина Северной Кореи, на которого рухнула внутренняя стенка в торговом центре в приграничном с Литвой городе Советске.

Kld.sledcom.ru Место происшествия в ТЦ г. Советска

Как сообщили сегодня, 19 марта, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, стена в ТЦ обрушилась при проведении ремонтных работ.

Речь идет о двухэтажном здании по улице Искры, 1, где находился супермаркет «Вестер», сейчас же — после банкротства ритейла — в торговом центре располагается магазин сети «Семья». Однако стоит отметить, что ЧП произошло на втором этаже, где нет продуктовой зоны, а идёт торговля вещами.

«Обломками стены придавило 49-летнего мужчину. От полученных травм он умер на месте происшествия. По данному факту организовано проведение доследственной проверки», — сказали в ведомстве.

Один из очевидцев трагедии так описал случившееся (цитата по городскому порталу Советска «40161.ru»):

"Там за пленкой что-то грохнуло, не очень чтобы громко. Мужчины начали кричать, в основном, не по-русски, и даже не испуганно, а жутко очень».

В настоящее время следствием назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего, изъята необходимая техническая документация и документация, регламентирующая трудовые отношения погибшего с работодателем.