В Калининграде расследуют гибель рабочего из КНДР от обрушения стены в ТЦ
Калининград, 19 марта, 2018, 12:00 — ИА Регнум. В Калининградской области следователи выясняют обстоятельства гибели гражданина Северной Кореи, на которого рухнула внутренняя стенка в торговом центре в приграничном с Литвой городе Советске.
Как сообщили сегодня, 19 марта, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, стена в ТЦ обрушилась при проведении ремонтных работ.
Речь идет о двухэтажном здании по улице Искры, 1, где находился супермаркет «Вестер», сейчас же — после банкротства ритейла — в торговом центре располагается магазин сети «Семья». Однако стоит отметить, что ЧП произошло на втором этаже, где нет продуктовой зоны, а идёт торговля вещами.
«Обломками стены придавило 49-летнего мужчину. От полученных травм он умер на месте происшествия. По данному факту организовано проведение доследственной проверки», — сказали в ведомстве.
Один из очевидцев трагедии так описал случившееся (цитата по городскому порталу Советска «40161.ru»):
"Там за пленкой что-то грохнуло, не очень чтобы громко. Мужчины начали кричать, в основном, не по-русски, и даже не испуганно, а жутко очень».
В настоящее время следствием назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти погибшего, изъята необходимая техническая документация и документация, регламентирующая трудовые отношения погибшего с работодателем.