Ярославль, 19 марта, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Здание детской больницы №1 в Ярославле может рухнуть — таковы выводы экспертов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Здание ДКБ №1 Ярославля

Напомним, осенью этого года детская больница была закрыта из-за аварийного состояния. Врачи и пациенты были распределены по другим больницам. Началась экспертиза, и уже на начальном ее этапе было заявлено, что здание требует капитального ремонта. На последнем этапе специалисты исследовали состояние крыши.

19 марта в региональном департаменте здравоохранения сообщили, что проведенный анализ результатов показал: несущие деревянные фермы находятся в аварийном состоянии и их эксплуатация недопустима. Кроме того, эксперты пришли к выводу, что есть опасность обрушения здания.

«Эта экспертиза ставит точку во всех рассуждениях на тему, правильным ли был перевод отделений больницы с проспекта Ленина в другие здания или неправильным. Результаты исследований показали, что это было необходимо для безопасности врачей и пациентов», — сказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

По его словам, в ближайшее время будет объявлен конкурс на создание проектно-сметной документации, после чего начнется капитальный ремонт здания больницы. Сколько времени займет этот процесс — он сказать не смог.

В депздраве напомнили, что зданию больницы 62 года. В соответствии с положением об организации и проведении реконструкции и ремонта объектов коммунального и социально-культурного назначения нормативный срок службы деревянных конструкций крыши составляет 50 лет. Условия прочности соединения не соблюдаются, перегруз составляет 2,7 раза.

Напомним, не так давно в здании больницы им. Семашко после ремонта помещений начали работу пульмонологическое и терапевтическое отделения детской больницы №1 Ярославля, здание которой закрыто на ремонт.