Москва, 19 марта, 2018, 11:43 — ИА Регнум. С убедительной победой Владимира Путина на выборах президента России придется считаться США и другим странам. Об этом сегодня, 19 марта, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк на пресс-конференции по итогам выборов-2018 в МИА «Россия сегодня».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

По его мнению, победа Путина прибавит здравого смысла в отношениях со Штатами и другими странами.

«США и другим нашим западным партнерам придется всерьез учитывать серьезные результаты выборов и считаться с ними», — сказал Кисляк.

В отношения России и других стран будет возвращаться здравый смысл. «Может, не завтра, но будет, уверен Кисляк.

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Также он отметил, что убедительная победа Путина на выборах подтвердила, насколько масштабной поддержкой среди российских граждан пользуется действующий президент.

«Это надо учитывать и США, и другим западным партнерам, которые хотят развивать отношения с Россией», — считает политик.

По словам члена Совфеда, результаты выборов-2018 свидетельствуют о победе не только действующего президента, но и всей России.

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Как сообщало ИА REGNUM, международные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах президента России 18 марта.

Напомним, в Россию на выборы главы государства приехало рекордное количество наблюдателей. Иностранными наблюдателями на выборах президента России стали 1513 представителей из 115 стран.

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