Ярославль, 19 марта, 2018, 11:41 — ИА Регнум. В Ярославской области в прошлом году почти на тысячу увеличилось число многодетных семей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Pixabay.com Руки

В 2017 году их количество составило 10 344, в 2016 году — 9349, в 2015 — 8328. На первом месте по росту оказался Переславский район где, по сравнению с прошлым годом, количество многодетных семей увеличилось на 21%, всего на 1% от него отстал Ярославский муниципальный район — 20%, а на третьем месте — Некоузский муниципальный район — 19%.

Таким образом, в 2017 году доля многодетных семей от общего числа семей с детьми в 2017 году составила 6,68%, что превосходит ожидаемые результаты реализации «Стратегии действий в интересах детей Ярославской области».

Сейчас в ярославских многодетных семьях живет 33 591 ребенок, что на 9% больше, чем в 2016 году. Во всех районах региона наблюдается увеличение количества детей, и только в Даниловском муниципальном районе количество детей в многодетных семьях в сравнении с 2016 годом сократилось на 6%.