Калуга, 19 марта, 2018, 11:35 — ИА Регнум. 543 тыс. 898 человек или 68,17% пришли 18 марта 2018 года на избирательные участки Калужской области, чтобы проголосовать за будущего президента Российской Федерации. Это на 4,4% выше, чем по итогам президентских выборов в марте 2012 года. Об этом сообщил сегодня, 19 марта на заседании регионального правительства председатель облизбиркома Виктора Квасов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области. Глава облизбиркома Виктор Квасов рассказал об итогах президентских выборов.

По словам главы областной Избирательной комиссии, президентские выборы в Калужской области прошли на высоком организационном уровне.

По итогам голосования лидирует Владимир Путин — за него отдали свои голоса 414 тыс. 027 человек, что составляет 76,16%. На выборах в марте 2012 года Владимира Путина поддержало 59,02% избирателей региона.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 59 тыс. 802 голоса или 11,00%. Отметим, что в 2012 году за Геннадия Зюганова (КПРФ) отдали голоса 20,01% калужан, то есть КПРФ «потеряла» 9,01% голосов в регионе.

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 37 тыс. 905 голосов калужских избирателей или 6,97%. На выборах в марте 2012 года Жириновского в калужском регионе поддержало 7,42% избирателей. Снижение на 0,45%. За Ксению Собчак проголосовало 8070 человек или 1,48%. У Григория Явлинского — 0,93% или 5071 голосов. Борис Титов набрал 4200 голосов или 0,77%, у Сергея Бабурина — 0,77% или 4199 голосов. За Максима Сурайкина отдали голоса 3943 человека или 0,73% избирателей.

Напомним, на выборах в Калужской области присутствовало 2 тыс. 205 наблюдателей, в том числе международные наблюдатели: от ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, а также из Нидерландов, Германии, Польши и Франции.