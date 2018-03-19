Барнаул, 19 марта, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Алтай продолжает будоражить умы не только археологов, но и генетиков. И речь идёт не только о, так называемом денисовском человеке (существуют доказательства, что человек современного антропологического типа Homo sapiens жил в Денисовой пещере (Солонешенский район Алтайского края) уже 250−300 тыс. лет назад. Издание rusday.com сообщило на днях, что при помощи нового генетического исследования ученым удалось подтвердить, что предки североамериканских индейцев, скорее всего, пришли на континент через Берингов пролив из Алтая.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Карта Евразии с Алтаем в центре

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай привлекает не только туристов, но и учёных

Выводы, которые сделала международная группа антропологов из Пенсильванского университета (в сотрудничестве с российскими специалистами, среди которых заведующая лабораторией популяционной этногенетики Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Людмила Осипова) можно считать вполне надёжными.

Чтобы это доказать, антропологи вначале собрали и проанализировали наследственный материал, взятый у представителей различных племен североамериканских индейцев и жителей Сибири. Сотни генных маркеров изучали, прежде всего, на Y-хромосому, которая передается только по мужской линии от отца к сыновьям, и на митохондриальной ДНК, которая наследуется дочерями только от матери. На основании получившихся данных и пришли к заключению, что обитатели южной части Алтая являются более близкими родственниками североамериканских индейцев, чем жители его северной части.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Республика Алтай. Катунь

«Жители южного Алтая родственны монголам, уйгурам и бурятам, утверждают ученые. Именно в их генах обнаружена мутация в определенной ДНК-группе на Y-хромосоме, которая также оказалась и у коренных жителей Северной Америки», — утверждает в статье американского журнала по вопросам генетики American Journal of Human Genetics Теодор Шурр из Пенсильванского университета.

По его словам, подобные сходства отмечены и со стороны митохондриальной ДНК.

«У жителей южного Алтая различаются две митохондриальные генные группы, имеющие большое сходство с теми, которыми обладают популяции индейцев Северной Америки. Между прочим, жители северного и южного Алтая являются между собой родственниками в большей степени по материнской линии», — отметил учёный.

Также Шурр отметил, что алтайцы, как и индейцы, «оказались восприимчивы к вестернизации своего режима питания и переходу от традиционной пищи, но их ответы, с точки зрения кровяного давления и липидного метаболизма и т. п., фактически различаются».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская долина

Ученые полагают, что пути сегодняшних жителей Алтая и американских индейцев окончательно разошлись примерно 13 400 лет назад. По времени это очень хорошо согласуется с археологическими находками на североамериканском континенте (первые следы заселения человеком территории Северной Америки, как свидетельствует археология, относятся именно к этому периоду).

Результаты последнего исследования подтверждают теорию, что заселение Северной Америки началось примерно 18−20 тысяч лет назад. До 2003 года некоторые ученые придерживались точки зрения, что переселение началось около 30 тысяч лет назад. Исследуя ДНК сибиряков и индейцев, генетики получили возможность проследить пути перемещения по меньшей мере двух крупных миграций в Новый Свет.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Люди на Алтае жили 250–300 тыс. лет назад

Теперь перед исследователями стоит следующая задача — попытаться выяснить, каким путем жители Алтая когда-то попали в северо-восточную Сибирь, чтобы оттуда двинуться дальше — в Северную Америку. Учёные полагают, что относительно небольшая гористая область, расположенная на юге Сибири между Россией, Монголией, Казахстаном и Китаем, была прародиной нескольких народов.

Напомним, найденный археологами при раскопках в самом древнем слое Денисовой пещеры зуб помог ученым установить, что «денисовский человек» жил в Сибири как минимум 250−300 тыс. лет назад. По словам директора Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН Михаила Шунькова, это открытие подтверждает гипотезу ученых о том, что формирование культуры человека верхнего палеолита происходило на местной основе, а не была принесена «Хомо сапиенсами», пришедшими из Африки.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Карта Евразии с Алтаем в центре

Читайте также: Ученые: «Денисовский человек» жил на Алтае 250−300 тыс. лет назад

Ранее о том, что «Алтай — центр мира и великий плавильный котел» рассказывал декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков.

«Если посмотреть на карту Евразийского континента, то мы увидим, что Алтай находится в самом центре карты. Мы — центр мира, через нас проходит ось мира. В греческой традиции можно употребить слово выражение — пуп Земли. И именно он находится в Алтайском крае», — подчеркнул ученый.