Суздаль, Владимирская область, 19 марта, 2018, 12:27 — ИА Регнум. В Суздале 18 марта состоялась церемония закрытия XXIII Российского фестиваля анимационного кино, на которой объявили победителей и призёров смотра в различных категориях.

Пресс-служба фестиваля. Фотграф Валерий Рябин Березова

Гран-при фестиваля получил короткометражный фильм «Суета сует» Алексея Туркуса и Алексея Шелманова. Работа выполнена в технике компьютерной перекладки и рассказывает о любви в провинциальном городе, наполненном чудесами и местным колоритом. Создатели фильма использовали еврейскую народную музыку, а также фрагменты произведений Жюля Массне, Юлиуса Фучика и других композиторов.

Пресс-служба фестиваля. Фотграф Валерий Рябин Алексей Туркус

Специальный приз «За великую охоту к анимации» получил фильм «Охота» Алексея Алексеева. Мультфильм, выполненный в технике 2D-компьютерной анимации, рассказывает о том, как во время охоты собака с зайцем меняются ролями, но охотник этого не замечает. Еще один специальный приз — «За безукоризненную выразительность» — получил фильм Алексея Дёмина «Джон Боттом — неизвестный солдат». Мультфильм создан по мотивам произведений Владислава Ходасевича и посвящен теме бесчеловечности войны.

Пресс-служба фестиваля. Фотграф Валерий Рябин Алексей Демин

Лучшим короткометражным метром признали рисованный фильм «Теория заката» Романа Сколова, который рассказывает о маленьком человечке, каждую ночь заботящемся о том, чтобы наступил новый день.

Приз за лучший студенческий фильм вручили картине «А как наши космонавты» Галины Голубевой. В основе мультфильма, выполненного в технике пластилиновой перекладки, лежит фольклорная песня на традиционный мотив села Верхняя Покровка Белгородской области. Фильм рассказывает о трех космонавтах, которые прощаются с близкими и отправляются на встречу открытиям в космосе.

Лучшим дебютным фильмом признали «Первый гром» Анастасии Мелиховой. Это музыкальная фантазия, выполненная в рисованной акварельной технике. Мультфильм рассказывает о пробуждении от зимней спячки.

Пресс-служба фестиваля. Фотграф Валерий Рябин Анастасия Мелихова

Приз в категории «Лучший полнометражный фильм» получила лента «Знаешь, мама, где я был?» режиссера Лео Габриладзе. Автобиографический документальный анимационный фильм создан на основе рассказов и рисунков Резо Габриадзе — грузинского художника, писателя и создателя театра марионеток. Фильм затрагивает вопросы человечности, доброты и человечности в послевоенные времена.

Лучшие анимационные работы выбирало жюри конкурса авторской и коммерческой анимации. В состав первого вошли режиссер, сценарист и художник Сергей Алибеков, продюсер игрового и анимационного кино Арсен Готлиб, режиссер анимационного кино Степан Бирюков, композитор, теле‑ и радиоведущая Марина Ланда и режиссер анимационного кино Оксана Черкасова. Работы коммерческой анимации судили креативный продюсер компании Disney в России Владимир Грамматиков, программный директор Российского кинорынка Екатерина Бордачёва, режиссер и художник Дмитрий Высоцкий, а также председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и председатель правления Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащёва.

Пресс-служба фестиваля. Фотграф Валерий Рябин Алексей Меринов

Кроме того, в рамках фестиваля прошла всероссийская акция «Открытая премьера». На 500 площадках в более чем 350 городах и населенных пунктах России зрители смотрели новые мультфильмы и выбирали своих фаворитов. Главный приз «Открытой премьеры» получил фильм «В погоне за сенсацией» Антона Верещагина.

Напомним, Открытый российский фестиваль анимационного кино прошел в Суздале с 13 по 18 марта и представил более 100 мультипликационных работ, созданных на территории России и Белоруссии. Темой смотра в этом году стала «Вкусная анимация».