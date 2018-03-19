Суздаль, Владимирская область, 19 марта, 2018, 11:27 — ИА Регнум. На фестивале анимации в Суздале выбрали российский мультсериал с наибольшим международным потенциалом. Традиционную награду от MIPJunior получил сериал «Динозавр Рики».

MIPJunior Динозаврики

Уже пятый год подряд в рамках номинации «Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом» компания Reed Midem, организатор международной выставки детского контента MIPJunior, а также крупнейших мировых рынков контента MIPTV и MIPCOM, вручает специальный приз самому перспективному для международного рынка проекту. В этом году победил мультфильм «Динозавр Рики» от Группы Компаний «Рики».

Анимационный сериал рассказывает о семье динозавров: маме, папе, их дочке Тире и младшем брате Рики. Тира и Рики каждый день исследуют окружающий мир и открывают для себя что-то новое, превращая повседневные события в череду увлекательных приключений. Мультфильм создан для детей возрастом от 3 до 12 лет. Его главная задача — развитие воображения и любознательности у детей.

MIPJunior Динозаврики

В октябре этого года мультсериал отправится в Канны на MIPJunior, где его представят закупщикам. Как отметила заместитель Генерального продюсера Группы Компаний «Рики» по международному развитию Диана Юринова, создатели проекта стараются сделать его сюжет универсальным и понятным для детей из разных стран. Она также добавила, что сейчас компания близка к подписанию соглашения с европейской продюсерской дистрибуционной компанией.

Напомним, Открытый российский фестиваль анимационного кино прошел в Суздале с 13 по 18 марта и представил более ста мультипликационных работ, созданных на территории России и Белоруссии. На протяжении уже пяти лет компания Reed Midem выбирает победителя номинации «Анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом». В предыдущие годы ими становились «Лео и Тиг», «Шарлотта и Кваксон», «Йоко» и «Алиса знает, что делать!».