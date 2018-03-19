Владивосток, 19 марта, 2018, 11:21 — ИА Регнум. В Приморском крае оппозиционные силы не смогли эффективно сработать на увеличение явки избирателей на выборах президента РФ 18 марта. А главная заслуга врио губернатора региона Андрея Тарасенко в том, что он осознанно или нет, но отказался от привлечения к выборам главы государства административного ресурса. Такое мнение по итогам голосования в регионе высказала корреспонденту ИА REGNUM политолог Центра социальных инноваций «Чёрный куб», кандидат политических наук Наталья Коломейцева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Эксперт считает, что активность избирателей на выборах президента РФ 18 марта в Приморском крае была прогнозируема, а различие явки в сравнении с 2012 годом в 3% несущественно.

Явка в Приморье, по мнению Наталью Коломейцевой, не увеличилась, так как оппозиция не смогла достойно себя проявить.

«Во-первых, ведущие оппозиционные силы не смогли сработать на увеличение явки. Ни кампания Ксении Собчак, ни достаточно скомканная кампания Павла Грудинина, который растерял некоторую часть коммунистического электората в связи со статусом предпринимателя и сообщениями о неких банковских вкладах за рубежом, этому способствовать не могли. Невразумительной с точки зрения посылов избирателям оказалась кампания Владимира Жириновского, при самых больших тратах его избирательного штаба среди всех кандидатов в целом и на наружную рекламу в частности, она показала свою неэффективность. В связи с явными «промахами» ведущих оппозиционных сил результат Владимира Путина оказался закономерными, учитывая рост его популярности начиная с 2014 года, и даже небольшое падение его рейтинга по стране в целом, и по Дальнему Востоку в особенности, серьёзно на итоговую картину не повлияло», — прокомментировала Коломейцева итоги выборов президента РФ в Приморском крае.

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Недостаточно эффективной эксперт считает и рекламную кампанию, которую вёл ЦИК РФ для привлечения избирателей на участки для голосования.

«Та масштабная политическая реклама, которую запускал ЦИК по ТВ, в соцсетях, интернете, на Дальнем Востоке и в частности Приморье не сработала. Эта реклама чаще всего не содержала посыла, который получил бы ответ в сердцах и умах приморцев. Видимо, наши жители живут другими, более простыми страхами и проблемами, связанными с уровнем зарплат, ценами на продукты питания, наличием или отсутствием работы, ценами на бензин и т.д.

Эта реклама была направлена на молодежь, отсюда и результаты Грудинина в Приморье. Если сравнивать по стране, то он набрал в Приморье внушительный процент. Молодежь во всем мире голосует «вопреки», они жаждут перемен, и это вполне укладывается в закономерности электорального поведения. Политологам это хорошо известно и понятно», — считает политолог.

По мнению Натальи Коломейцевой, заслуга врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко при организации и проведении выборов президента РФ 18 марта в том, что к процессу не подключался административный ресурс.

«Я хотела бы поздравить врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко с тем, что он не стал пользоваться административным ресурсом, а дал возможность электоральному процессу проходить естественным путём, насколько это возможно, не побоявшись даже, что явка упадёт относительно 2012 года. Это смелый поступок и, надеюсь, осознанный», — сказала Коломейцева.

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Как сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на выборах президента РФ 18 марта в Приморском крае составила 61,24%. На аналогичных выборах в 2012 году жители региона голосовали активнее — 64,42%. Владимир Путин по итогам голосования в Приморье набрал 65,26% голосов избирателей (в 2012 году его результат в регионе составил 57,31%). На втором месте Павел Грудинин — 21,39%, на третьем — Владимир Жириновский — 7,07%.