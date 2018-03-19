Берлин, 19 марта, 2018, 11:19 — ИА Регнум. С переизбранием на пост президента России Владимира Путина поздравило руководство немецкой консервативной партии «Альтернатива для Германии». Об этом говорится в опубликованном 19 марта совместном заявлении сопредседателей партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно тексту заявления, немецкие политики из «Альтернативы для Германии» призывают к началу российско-германского диалога на равных условиях.

«Поздравляем Владимира Путина с переизбранием на пост главы государства, желаем ему успеха и политической осмотрительности в течение следующего президентского срока», — говорится поздравлении сопредседателей партии Александера Гауланда и Йорга Мойтена.

Политики также сообщили, что выступают за то, чтобы вернуть российско-германские отношения в конструктивное русло, в том числе лидеры партии выступили за отмену санкционного режима, наносящего вред обеим сторонам.

Следует отметить, что данное заявление было опубликовано после обращения к Владимиру Путину со стороны альянса Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), который возглавляет в четвёртый раз подряд избранная канцлером Германии Ангела Меркель.

В обращении ХДС/ХСС выражен призыв к России прекратить «нарушения международного права» и одновременно двигаться в сторону улучшения отношений с западными странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта поздравительную телеграмму Владимиру Путину по случаю победы на выборах главы государства направил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В своём поздравлении таджикский лидер отметил, что переизбрание на высокий пост — яркое свидетельство твердой поддержки российским обществом курса Владимира Путина, направленного на модернизацию, обеспечение устойчивого развития и безопасности дружественной Таджикистану России, а также на укрепление авторитета державы на международной арене.

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