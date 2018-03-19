Москва, 19 марта, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Владимир Путин победил своих конкурентов на выборах с разгромным счетом, заручившись поддержкой почти 76% избирателей при рекордно высокой явке. Но предвыборная эйфория может оказаться недолгой — президенту и будущему правительству предстоит очень трудная и кропотливая работа по модернизации экономики в ближайшие шесть лет, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Еще задолго до начала избирательной кампании Владимир Путин заявлял о необходимости повысить темпы экономического роста в России в ближайшие несколько лет до среднемировых. А в ежегодном послании к Федеральному Собранию Путин назвал основные факторы повышения темпов экономического роста: повышение производительности труда, рост инвестиций в основной капитал, развитие малого предпринимательства и развитие IT-сектора и высокотехнологичной экономики», — напомнила Мильчакова.

По ее мнению, цели, поставленные президентом, выполнимы, хотя их мгновенного осуществления (в течение, допустим, текущего года) трудно ожидать. Развитие малого предпринимательства представляется нам одной из наиболее важных задач. В 2015 году в России была утверждена «Стратегия развития малого и среднего бизнеса до 2030 года».

«Согласно этому документу, к 2030 году доля малого и среднего бизнеса в российском ВВП увеличится с сегодняшних 25% до 30%. Данная стратегия предусматривает достижение этой цели с помощью налогового стимулирования», — полагает эксперт.

Сейчас либеральными экономистами обсуждается вопрос о неизбежности повышения налогов после выборов, но эксперты не разделяют этого мнения: ведь во многих странах экономический рост поддерживается как раз снижением налогов, что способствует увеличению доходов бюджета не меньше, чем повышение налоговых ставок, которое обязательно подразумевает уход части экономики «в тень».

«Рост инвестиций в реальный сектор, который наблюдался в 2017 году, в текущем году и последующие годы продолжится, причем источниками инвестиций может быть и государство, включая субъекты Федерации, инвестирующее в крупные инфраструктурные проекты, и частный бизнес (примерами могут быть беспрецедентные проекты строительства моста через Керченский пролив в Крым и «Ямал СПГ»)», — пояснила Мильчакова.

Вопрос повышения производительности труда является наиболее сложным, однако, по всей видимости, для этих целей будут увеличиваться расходы государства на здравоохранение, охрану окружающей среды и образование.

«Рубль на результаты выборов президента России пока реагирует сдержанно. В ближайшее время обменный курс рубля к доллару по-прежнему будет находиться в коридоре 57—58 рублей за доллар США, а пара евро/рубль будет торговаться в диапазоне 69—71 рублей за единицу европейской валюты», — высказала свое мнение эксперт.

По мнению старшего аналитика Альпари Романа Ткачука, на президентских выборах в России Владимир Путин получил более 75% голосов избирателей. В корпоративном управлении 75% считается полным контрольным пакетом, с помощью которого можно полностью управлять деятельность компании.

«Таким образом, Путин получил полный вотум доверия от жителей России», — отметил эксперт.

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