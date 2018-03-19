Ярославль, 19 марта, 2018, 11:09 — ИА Регнум. В Ярославле найден виновник специфического запаха в районе производственного комплекса «Лакокраска» в Ярославле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве. Сюрприза не произошло — им оказалось ООО «Ярославская лакокрасочная компания», производящего эмали и лаки.

Yarregion.ru Проведен отбор проб

К такому выводу пришли специалисты регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, которые организовали проверку по жалобам ярославцев.

В ее ходе специалисты аккредитованной лаборатории произвели отборы проб промышленных выбросов в атмосферу от стационарных источников ООО «Ярославская лакокрасочная компания». По словам исполняющего обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрия Пенькова, выявлено превышение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ по этилцеллозольву в 1,56 раза. Как выяснилось, «Ярославская лакокрасочная компания» и раньше допускала факты превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

По итогам проверки руководству предприятия выдано предписание — устранить нарушения. В противном случае ему грозит штраф от 80 до 100 тысяч рублей.