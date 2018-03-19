Ярославль, 19 марта, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В Ярославле жители Твериц, которые сочли себя обманутыми властью, готовятся выйти на народный сход, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Общее собрание намечено на 31 марта.

Группа в Facebook Против небоскребов в Тверицах Тверицы

Поводом для этого стало решение регионального координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений Ярославской области, который согласовал проект планировки и межевания территории микрорайона №9 в Тверицах.

Напомним: изначально проект, против которого выступили жители, предусматривал строительство 16 домов по 18 этажей, 9 домов по 8 этажей, детского сада на 330 мест, детского сада на 150 мест, школы на 900 учеников, несколько многоэтажных надземных парковок, автозаправки.

Жители требовали, чтобы была создана буферная зона из 4-этажных домов, уменьшено в два раза количество надземных парковок, вместо двух детских садов оставлен один и так далее. Им был представлен соответствующий фор-эскиз с изменениями в проекте.

Тем не менее, региональный градосовет согласовал возможность снижения этажности жилых домов, планируемых к строительству, лишь до 15 этажей со стороны, прилегающей к усадебной застройке.

Итог — обманутые жители готовят очередной народный сход против «небоскребов» по соседству (первый был в августе 2017 года). Заявлен он как общее собрание КОС «Тверицы». Приглашают на сход всех жителей Заволжского района, так как вопрос касается всех заволжан, которым грозит транспортный коллапс.

«Заволга уже сейчас задыхается от транспортных пробок — при постройке 9-го микрорайона она встанет! А ещё не все заволжане знают о строительстве 24-этажных домов на улице Красноборской напротив дома 45, достраиваются 16-этажные дома на улице Саукова. И при этом не построены ни одной школы, дети учатся во вторую смену, с детсадами тоже есть проблемы», — считает один из активных жителей, выступающий против «необоскребов» Владимир Смирнов.

По его мнению, единственный выход для того, чтобы власть услышала людей — сход, митинг неравнодушных людей.