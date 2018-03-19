Москва, 19 марта, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах президента России в Москве составила 59,95%, заявил 19 марта председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 70,88% столичных избирателей, далее следуют Павел Грудинин — 12,47%, Владимир Жириновский — 4,7%, Ксения Собчак — 4,08%, Григорий Явлинский — 3,17%, Борис Титов — 1,56%.

Кандидаты в президенты России Сергей Бабурин и Максим Сурайкин получили менее 1% голосов. При этом, отметил Горбунов, Путин набрал на 1,2 млн голосов больше, чем в 2012 году.

«Наблюдатели и избиратели работали, как единый механизм. Все были нацелены на продуктивную работу», — подвел итоги выборов председатель Мосгоризбиркома.

Напомним, 18 марта состоялись выборы президента России. По предварительным данным, Путин набрал почти 76,67% — за него проголосовали 55,403 млн избирателей из 107,2 млн. Второе место занимает Грудинин (11,79%), третье — Жириновский (5,66%).

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