Москва, 19 марта, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Международные наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах президента России 18 марта. Об этом сегодня, 19 марта, заявил профессор, директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Пан Давэй, входящий в миссию от международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выборы

По его мнению, выборы проходили организованно, соответствовали законодательству и всем основным регламентам.

«Избирателям была предоставлена полная возможность выбирать главу государства», — подчеркнул Пан Давэй.

«Иностранные наблюдатели не заметили серьезных нарушений законодательства», — отметил он.

По словам наблюдателя, «всё проходило открыто и в демократической обстановке. Особенно стоит отметить высокую активность избирателей».

В свою очередь депутат Европарламента от Великобритании Дженис Аткинсон отметила «прекрасный уровень явки».

«Несмотря на мороз и раннее утро, люди приходили, чтобы исполнить свой гражданский долг», — сказала она.

Также она подчеркнула высокую явку избирателей в Крыму: «Явка была на высочайшем уровне».

Напомним, Международная мониторинговая организация CIS-EMO была создана и зарегистрирована в России в сентябре 2003 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Россию на выборы главы государства приехало рекордное количество наблюдателей.

Иностранными наблюдателями на выборах президента России стали 1513 представителей из 115 стран.

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