Тверь, 19 марта, 2018, 10:46 — ИА Регнум. 74,55% голосов жителей Тверской области набрал Владимир Путин на выборах президента РФ, которые состоялись 18 марта, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии. В 2012 году за кандидатуру Путина проголосовали 58,02% жителей региона.

ИА REGNUM Выборы в Тверской области: предварительные данные

Павел Грудинин получил в Тверской области поддержку 12,51% жителей. Владимир Жириновский сумел набрать 7,05%.

Сергей Бабурин набрал 0,77%, Ксения Собчак получила 1,65%. За Максима Сурайкина в регионе проголосовали 0,8% жителей, Борису Титову отдали предпочтение 0,79% тверских избирателей, за Григория Явлинского проголосовали 0,91%.

Явка на выборах президента России в Тверской области составила 56,45% — в 2012 году она составила 58,7%.

Общеросийские показатели голосования следующие: Владимир Путин — 76,65% Павел Грудинин — 11,82%, Владимир Жириновский — 5,68%. Ксения Собчак — 1,66%, Григорий Явлинский — 1,04%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.