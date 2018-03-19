Москва, 19 марта, 2018, 10:38 — ИА Регнум. Организация выборов в Москве превзошла все ожидания, считает политолог Константин Калачёв. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя тот факт, что на выборах президента РФ большинство проголосовавших жителей столицы отдали голоса за Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Начнём с того, что протест в Москве проявлялся тогда, когда речь шла о низкой явке, — сказал Калачёв. — Но в этот раз явка была максимальной, а информированность москвичей была очень высокой. При этом нужно отметить работу Мосгоризбиркома и всей системы избирательных комиссий».

Также он отметил, что в настоящее время существует искажённое представление о настроениях москвичей.

«Искажённое потому, что лояльные к основному кандидату избиратели остаются дома и, как правило, на выборы не ходят, — сказал он. — Нужно было сделать всё, чтобы они пришли. Этого удалось добиться, в том числе за счёт мощной кампании по информированию избирателей и призывов мэра Москвы. В результате стало понятно, что власть может не бояться высокой явки».

Напомним, что, по предварительным итогам голосования, 18 марта в Москве Владимир Путин набрал 71,68% голосов избирателей, а в Санкт-Петербурге — 76,66%.

Выступая вечером того же дня перед москвичами в рамках митинга-концерта, глава государства поблагодарил жителей столицы и всех граждан РФ за поддержку.

«Вы — наша общая команда, я — член этой команды. И все, кто сегодня голосовал, — это наша большая многомиллионная команда», — заявил президент и добавил, что итог президентских выборов — это признание сделанного за последние годы «в очень сложных условиях».

«Нас ждёт успех!» — заверил собравшихся Владимир Путин.