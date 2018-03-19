Киев, 19 марта, 2018, 10:22 — ИА Регнум. Украинские националисты запланировали очередные акции протеста на начало апреля: партия «Свобода» заявила о проведении 4 апреля марша против олигархов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гопак (фрагмент)

По данным портала Страна.ua, акция под названием «Сила нации — за Украину без олигархов» пройдет по всей территории Украины. Организатором выступит украинская партия «Свобода».

Начало запланировано на 3 апреля, заявил лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок.

Днем ранее неонацисты, в том числе и «Свобода», сорвали голосование на выборах российского президента. Голосования проводились в консульствах России в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Националисты пришли к зданиям консульств в Одессе и Харькове с плакатами «Россия = война», «Выборы на крови» и заявлениями, что не допустят голосования.

Здания консульств к этому времени уже были оцеплены полицией и нацгвардией, выполнявшими приказ главы МВД Украины Арсена Авакова о запрете голосования на выборах президента РФ.