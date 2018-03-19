Москва, 19 марта, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Желание принять участие в голосовании у определенной группы избирателей вызвали события перед выборами, сообщил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, комментируя итоги президентской кампании в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Больше 70 млн человек в этом году приняли участие в выборах. Огромная цифра, высокая активность», — сказал глава ВЦИОМ.

Он добавил, что показанная активность отличалась от прогноза на несколько миллионов человек в сторону увеличения.

«Мы ожидали меньше на несколько миллионов, но, видимо, события — даже не только последней недели, последних дней перед выборами — существенно подняли на намерение людей прийти, проголосовать и выразить свое мнение», — заключил Федоров.

Добавим, выборы президента России состоялись 18 марта при явке 67,4%. По данным ЦИК РФ на 06:52 мск 19 марта, победу на выборах одержал действующий глава государства Владимир Путин — за него проголосовали 76,67% (данные по результатам обработки 99,79% протоколов участковых избирательных комиссий).

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