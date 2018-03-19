Санкт-Петербург, 19 марта, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Явка на президентских выборах в Санкт-Петербурге 18 марта 2018 года составила 63,87% от числа внесенных в списки для голосования. Владимир Путин получил 75,01% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила 19 марта заместитель председателя Городской избирательной комиссии Алла Егорова.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы президенты РФ в Петербурге

В Петербурге у Павла Грудинина — 9,04%, у Ксении Собчак — 4,33%, у Владимира Жириновского — 4,09%, у Григория Явлинского — 3,18%, у Бориса Титова — 1,57%, у Сергея Бабурина — 0,88%, у Максима Сурайкина — 0,66% голосов.

Напомним, на прошлых президентских выборах в 2012 году общая явка в Петербурге составила 62,27%, за победителя Владимира Путина отдали свои голоса 58,77% пришедших на участки.

В этот раз, 18 марта 2018 года, на участки в Петербурге пришли более 2 млн 320 тыс. человек, в целом в голосовании приняли участие более 2 млн 313 тыс. человек.

«Достаточно большое количество избирателей проголосовали на дому — 70 тысяч 251 человек», — пояснила Алла Егорова.

Горизбирком не смог уточнить, сколько человек в Петербурге проголосовали не по месту регистрации, а по месту нахождения. «Цифра будет достаточно значительной, но назвать ее точно пока не представляется возможным», — заявил начальник Юридического управления ГИК Олег Зацепа.

Каких-либо нарушений, которые искажали бы волеизъявление избирателей, Горизбирком не зафиксировал. «В принципе, количество жалоб можно назвать очень незначительным, ничтожно малым», — добавил Зацепа.

Напомним, в Петербурге работали 1880 постоянных участков и 151 временный — на кораблях, в больницах и на вокзалах. На них трудились более 20 тыс. членов УИК и более 10 тыс. наблюдателей. Выборы освещали 1 тыс. 321 журналист.