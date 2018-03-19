Ереван, 19 марта, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян направил Владимиру Путину послание, в котором поздравил с его победой на выборах президента РФ. Глава Армении пожелал Путину здоровья, новых больших успехов, а народу России — процветания и благополучия.

president.am Серж Саргсян и Владимир Путин

Читайте также: Глава Абхазии пожелал Путину успехов в нелёгком труде на благо России

«[…] От имени народа Армении и от себя лично искренне и сердечно поздравляю вас по случаю убедительной победы на выборах президента Российской Федерации. Итоги состоявшегося голосования свидетельствуют о широкой поддержке гражданами России проводимого под вашим руководством последовательного курса на всестороннее развитие страны, модернизацию экономики и дальнейшее повышение ее роли в глобальных процессах», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте главы республики.

Ранее по теме: «Единственный лидер, вышедший из народа»: Шахназаров о победе Путина

Президент Азербайджана поздравил Путина с победой на выборах-2018

Также в поздравительном послании отмечается всемерная готовность Еревана развивать стратегическое союзничество с Москвой «по всем направлениям межгосударственного взаимодействия».

«Армению и Россию связывает проверенная временем дружба братских народов. Благодаря интенсивному политическому диалогу на высшем уровне, внешнеполитической координации, плодотворному сотрудничеству в сфере безопасности, совместной реализации взаимовыгодных проектов в торгово-экономической, гуманитарной и других областях союзнические отношения наших стран за последние годы ещё более упрочились. Взаимодействие в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, а также на других многосторонних площадках существенно обогащает весь комплекс армяно-российского стратегического партнёрства. Армения высоко ценит важные и последовательные посреднические усилия России, в том числе и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, направленные на исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта», — отметил Саргсян.

Как сообщало ИА REGNUM, окончательный подсчёт голосов на выборах президента РФ, которые состоялись 18 марта, ещё не завершён, однако мировые лидеры уже начали поздравлять Владимира Путина с победой. Поздравления глава государства получил от президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Сербии Александра Вучича, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Кубы Рауля Кастро.

Читайте также: Венесуэла поздравила народ России с переизбранием президента Путина

Добавим, что по результатам обработки почти 99% бюллетеней Владимир Путин набирает 76,67% голосов, сообщила ЦИК. Второе место у кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Доверие ему оказали 11,79% избирателей. Третье место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский — у него 5,66% голосов избирателей.

Читайте также: Путин в Армении получил более 90%, явка была «беспрецедентной»